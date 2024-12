TIVOLI – Quartiere al buio da sette mesi, l’opposizione al sindaco: “Basta propaganda”

Da “Una Nuova Storia”, il movimento politico di Tivoli rappresentato in Consiglio comunale da Francesca Chimenti, Adele Porcari e Damiano Leonardi, riceviamo e pubblichiamo:

I consiglieri comunali di “Una Nuova Storia” Adele Porcari, Francesca Chimenti e Damiano Leonardi

“La sicurezza urbana nei quartieri è da sempre un bello slogan per la destra.

Uno slogan. E nulla più.

Per questo abbiamo depositato un’interrogazione al Sindaco per chiedere quale sia la situazione della lottizzazione “Il Giglio”. Da 7 MESI, infatti, la zona di Via Piergiorgio Gallotti e Via delle Gardenie a CAMPOLIMPIDO è completamente al BUIO, diversi pozzetti di derivazione alla base dei pali dell’illuminazione stradale sono senza copertura generando problemi di sicurezza e incolumità ai residenti.

Un lampione fuori uso nella lottizzazione “Il Giglio”, a Campolimpido

L’amministrazione, avendo preso atto della situazione nella commissione consiliare del 16 Settembre, si era impegnato alla risoluzione delle problematiche che interessano la zona, inclusa l’annosa questione della presa in carico dell’area da parte del Comune.

A fine ottobre, in occasione dell’inaugurazione del nuovo parco Sergio Endrigo, il sindaco, il consigliere Angelo Marinelli e l’assessore Gianfranco Osimani hanno effettuato un sopralluogo dell’area insieme a una rappresentanza dei residenti dicendosi disponibili a risolvere le criticità emerse e impegnandosi ad adottare soluzioni immediate quantomeno per rimettere in sicurezza l’area e restituirle un minimo di decoro.

Ad oggi non è stato eseguito nessun intervento concreto e tangibile.

A sei mesi dalle elezioni, il tempo della propaganda di governo è finito.

Ora vogliamo i fatti.”