GUIDONIA – Auto pirata ignora lo stop, travolge e fugge: due ventenni ferite

Ha ignorato lo stop e urtato un’altra vettura, ma – anziché fermarsi e soccorrere i feriti – il conducente ha accelerato facendo perdere le sue tracce.

L’ennesimo caso di pirateria stradale si è registrato nella tarda mattinata di oggi, domenica 15 dicembre, a Guidonia Montecelio.

Secondo le prime informazioni raccolte dalla redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv, le vittime dell’incidente stradale sono due sorelle italiane di 20 e 22 anni residenti a Colle Fiorito di Guidonia, il quartiere dove è avvenuto lo scontro.

L’intersezione tra via Rosata e via delle Campanule a Colle Fiorito, quartiere di Guidonia Montecelio

Verso le 13,15 le due ragazze percorrevano via Rosata a bordo di una Smart in direzione via Casal Bianco, ma all’intersezione con via delle Campanule una vettura ha urtato la mini-car sulla fiancata laterale destra facendola roteare su se stessa.

Il conducente non si è fermato, ha svolta a sinistra ed è fuggito lungo via Rosata in direzione via dei Girasoli.

Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia del Servizio Sicurezza Infortunistica Stradale (Ssis) della Polizia Locale di Guidonia Montecelio e un’ambulanza del 118.

Le due ragazze in evidente stato di choc hanno riferito la dinamica del sinistro e gli agenti hanno visionato le immagini del sistema di video-sorveglianza di due noti ristoranti ubicati in via Rosata, a pochi metri dal luogo dell’incidente.

Stando alle prime indiscrezioni non confermate dagli investigatori, l’auto pirata sarebbe una Nissan di colore grigio metallizzato: la Polizia Locale sta ancora visionando le immagini di altri impianti di video-sorveglianza per identificare con precisione il veicolo e risalire al proprietario attraverso la targa.

Nel tardo pomeriggio le due sorelle di 20 e 22 anni sono state accompagnate in pronto soccorso dai genitori.