TIVOLI – Strage di gatti nel Parco Rosmini, la condanna dell’amministrazione comunale

In riferimento all’articolo TIVOLI – Strage di gatti nel Parco Rosmini: sospetto avvelenamento, dal Comune di Tivoli riceviamo e pubblichiamo:

“L’Amministrazione Comunale condanna l’uccisione dei gatti al Parco Rosmini.

Come affermato dall’Incaricato del Sindaco alla tutela degli animali Antonello Livi: “il maltrattamento e/o uccisione di animali sono condotte riconosciute come specifici indicatori di pericolosità sociale”.

In collaborazione con le Forze dell’Ordine, attraverso le telecamere, si stanno individuando i colpevoli, per assicurarli alla giustizia.

Il Comune di Tivoli sta lavorando per garantire la tutela degli animali.

È stata appena inaugurata, a Pomata, la prima colonia felina autorizzata nel territorio. Una struttura di riparo, contro abusi e violenze.

Una misura per garantire civiltà e tutela”.