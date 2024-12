FONTE NUOVA – Nomentana Hospital, incontro Rocca e Grasselli per risolvere la crisi

La consigliera regionale, Micol Grasselli, esprime il suo pieno supporto alle dichiarazioni del Presidente Francesco Rocca riguardo alla delicata situazione del Nomentana Hospital.

Il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e la consigliera Micol Grasselli di Fratelli d’Italia

Oggi, sabato 21 dicembre, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Grasselli si sono incontrati per discutere direttamente su come affrontare e risolvere questa crisi del Nomentana Hospital, la clinica di Fonte Nuova che ha annunciato il mancato pagamento della tredicesima mensilità per il personale dipendente (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

“Ritengo che sia fondamentale garantire un sostegno concreto ai lavoratori di questa struttura vitale per la nostra comunità – afferma Grasselli – L’amministrazione regionale deve lavorare insieme per assicurare che la proprietà possa reperire le risorse necessarie a garantire la corresponsione delle tredicesime mensilità non ancora liquidate.

È nostro dovere seguire da vicino questa questione, nel rispetto delle procedure autorizzate dal Tribunale”.

Il Nomentana Hospital ha comunicato a tutto il personale che, a seguito dell’ultima assemblea dei soci tenutasi qualche giorno fa, non è stato possibile raggiungere il quorum di presenze per ritenere valida la seduta, impedendo, di fatto, l’approvazione dell’intervento finanziario necessario per sostenere le retribuzioni della tredicesima mensilità.

Questa situazione ha comportato delle ripercussioni importanti ed è stato fatto sapere che a dicembre 2024, sarà garantito a tutti i dipendenti un solo acconto di 500 euro. La direzione dell’ospedale sta però attivamente cercando altre forme di finanziamento per garantire il saldo delle tredicesime entro il mese di gennaio 2025.

Concludendo, Grasselli ribadisce la sua solidarietà ai lavoratori e il suo costante impegno nella ricerca di soluzioni efficaci per affrontare questa crisi.