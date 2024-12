“Gioca per un sorriso”, calcio solidale per la lotta contro il cancro

Calcio e Solidarietà.

E’ la “Coppa Lucia Mirra”, il torneo di calcio a 8 in memoria dell’amata parrucchiera di Villalba di Guidonia scomparsa nel 2022 che si tiene oggi, sabato 21 dicembre, e domani, domenica 22 dicembre, presso l’Ottavia Stadium di Roma.

La compianta Lucia Mirra di Villalba di Guidonia

L’obiettivo è raccogliere fondi per il reparto di Radioterapia oncologica del Policlinico Agostino Gemelli di Roma in collaborazione con l’associazione Attilio Romanini: tutti i proventi saranno devoluti per migliorare le cure dei pazienti oncologici.

Oggi in campo si sfidano la “Lazio” e la squadra del “San Filippo Neri Sporting Club 1968”, inoltre “Inter Calcio A8” e “Treviso Calciotto”.

Domenica mattina le finali e le premiazioni.

Il Memorial è stato promosso dall’avvocato Alessio Bonicoli di Guidonia, figlio della compianta Lucia Mirra, e da Andrea Maria Liguori e Gianluca Buttaroni, presidenti della società “Ottavia Calcio” affiliata alla “SS Lazio”, la cui prima squadra milita nella Serie A di Calcio A8.

L’evento è sostenuto dall’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio guidata dal sindaco Mauro Lombardo che ha delegato in sua vece il consigliere comunale della Lega Alessandro Messa.

Il torneo “Coppa Lucia Mirra” inaugura una campagna di raccolta fondi che durerà tre mesi con in programma eventi vari, tra cui partite di beneficenza un raduno col Club Ferrari di Maranello.

I rappresentanti della “Lazio Calcio A 8” coi medici del Policlinico Gemelli

I rappresentanti della “Lazio Calcio A 8” con l’attore Francesco Arca

Martedì scorso i rappresentanti della “Lazio Calcio A 8” hanno partecipato ad un evento benefico presso il Reparto di Radioterapia oncologica del policlinico Gemelli insieme a vari personaggi dello spettacolo tra cui la ballerina Giulia Stabile di “Amici” e l’attore Francesco Arca: i calciatori biancazzurri hanno consegnato ai piccoli pazienti materiale sportivo.