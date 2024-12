MARCELLINA – “La vera Lettera di Babbo Natale”, emozioni e sogni per grandi e piccini

E’ una delle manifestazioni più attese dell’anno, sia per i bambini che per gli adulti. Un momento di aggregazione, emozioni e sogni.

Sopra e sotto, alcune immagini delle precedenti edizioni de “La vera Lettera di Babbo Natale”

Domani, domenica 22 dicembre, dalle ore 10 alle ore 20 in piazza Cesare Battisti a Marcellina va in scena l’11esima edizione de “La vera Lettera di Babbo Natale”, un evento organizzato dall’associazione “Impegno Coerenza Passione” in collaborazione con l’associazione “Monti Lucretili Aps”.

La manifestazione si presenta con un programma ricco di divertimento, spettacoli e tante sorprese, su tutte la parata da piazza mercato a piazza Cesare Battisti con Babbo Natale, le majorettes e tanti personaggi dei cartoon.

La grande novità attrattiva sarà il Mercatino natalizio “Sapori d’inverno” aperto per tutta la giornata a partire dalle ore 10 e la gastronomia sarà a cura di Rossano “Campanellu”.

Si inizia proprio alle ore 10 con un Laboratorio natalizio, il truccabimbi e un ospite d’eccezione.

Alle 10,30 Laboratorio, giochi e disegni a cura dell’associazione di Protezione civile “Arfi” Sezione di Marcellina.

Alle 11 l’esibizione dei bambini dell’asilo nido a cura di “Operazione Biberon” e allo stesso orario l’esibizione degli arcieri di Babbo Natale a cura del Gruppo Arcieri di Marcellina.

Nel pomeriggio alle ore 15 un’altra esibizione degli arcieri di Babbo Natale a cura del Gruppo Arcieri di Marcellina.

A seguire, il Presepe vivente.

La suggestiva rappresentazione sarà animata anche dalla parata con Babbo Natale, le majorettes, Elfetta e tanti personaggi dei cartoon.

E non è finita.

Alle 16,30 lo spettacolo di Bolle di Sapone con Soffio e alle 17,30 la Baby Dance con l’Elfetta di Babbo Natale, truccabimbi e tanti personaggi.

Alle ore 19 le associazioni organizzatrici conferiranno un riconoscimento per il grande risultato ottenuto al pugile professionista di Marcellina Matteo Gubinelli, recente vincitore del titolo Internazionale dei Supermedi della Universal Boxing Organization (Ubo) (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).