FONTE NUOVA - Degrado in piazza Padre Pio, 35 mila euro per la manutenzione

E’ il principale luogo di aggregazione del quartiere, ma versa in evidente stato di degrado. Per questo il Comune di Fonte Nuova ha deciso di effettuare una manutenzione straordinaria in piazza Padre Pio, a Tor Lupara.

Lo stabilisce la determina numero 1369 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata venerdì 20 dicembre dal dirigente ai Lavori pubblici Daniele Cardoli.

Con l’atto viene affidato l’intervento alla ditta “Emi Costruzioni Srls” di Fonte Nuova che ha presentato un ribasso dello 0,5% sull’importo dei lavori dando la disponibilità ad eseguire la manutenzione per complessivi 34.854 euro e 39 centesimi.

Secondo il progetto del Comune, la ditta dovrà eseguire la rimozione di profilati metallici e pannelli di rivestimento e successivo ripristino; il diserbo chimico localizzato con getto schermato; la realizzazione della parete verde, del terreno di coltivo privo di infestanti e fascinata viva, compreso l’impianto di irrigazione.