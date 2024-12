TIVOLI – Vietato vendere bottiglie e lattine in Centro

A Tivoli è iniziata l’operazione “Capodanno sicuro”.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi si è posta l’obiettivo di garantire ai cittadini festeggiamenti in sicurezza, per questo ha deciso di vietare la vendita di bottiglie e lattine nell’area interessata dagli eventi.

E’ quanto emerge dall’ordinanza numero 436 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - firmata martedì 24 dicembre dal sindaco Innocenzi.

Col provvedimento viene imposto il divieto di somministrare, vendere da asporto, detenere e consumare bevande (alcoliche e non alcoliche) in bottiglie/recipienti di vetro e lattine, oltre che di introdurre, detenere e utilizzare spray urticanti e/o al peperoncino all’interno dell’intera area dell’Anfiteatro di Bleso, nelle aree pedonalizzate di Piazza Garibaldi e nell’intera area di Belvedere Gramsci, la cosiddetta Panoramica, compresi i giardini delle fontane.

L’ordinanza sarà in vigore per 9 giorni, dalle ore 16:00 di domani, sabato 28 dicembre, alle ore 23:59 del 6 gennaio 2025.

Le disposizioni adottate dal sindaco Marco Innocenzi sono state concordate con l’Autorità locale di Pubblica Sicurezza del Commissariato di Tivoli-Guidonia.

Le violazioni, ove il fatto non costituisca reato, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00).

D’altronde, in Piazza Garibaldi sono in corso eventi ed iniziative per le festività natalizie, quali la pista di pattinaggio ed il mercatino di Natale, molto frequentati dai cittadini.

Inoltre la piazza centrale di Tivoli è per tradizione il luogo deputato ai festeggiamenti in strada da parte di numerose persone nell’ultima notte dell’anno, quella a cavallo tra il 31 dicembre e il primo gennaio 2025, quando nel vicino Anfiteatro di Bleso si terrà l’evento denominato “Happy New Tivoli 2025”, per il quale si ipotizza una grande folla.