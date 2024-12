GUIDONIA – Urna rubata e ritrovata: “Francesco ed Alessio, i miei due angeli in divisa”

“Fosse per me gli darei un encomio”.

Sono le parole commosse di Giampiero Mattioli, il pensionato 73enne di Setteville Nord di Guidonia che oggi pomeriggio, mercoledì 25 dicembre, ha ricevuto il più bel regalo di Natale: la riconsegna delle ceneri dell’amata moglie Sonia scomparsa 5 anni fa rubate da tre balordi in casa nella serata dello scorso 26 ottobre (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Parole di elogio nei confronti di Francesco ed Alessio, i due giovani agenti del Commissariato Sant’Ippolito che hanno rinvenuto l’urna in via di Casal Bianco, a Settecamini, a neppure due chilometri di distanza dalla sua abitazione in via La Maddalena, nel quartiere residenziale di Guidonia Montecelio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

I due agenti, entrambi arruolati in Polizia da pochi mesi, oggi pomeriggio erano in servizio di pattuglia il giorno di Natale, quando hanno ricevuto una segnalazione dalla Centrale operativa della Questura di Roma raggiungendo una passante.

La donna ha notato tra l’erba, a pochi centimetri dal ciglio del marciapiede, un contenitore in legno chiaro a forma di cuore, sulla parte anteriore un cerchio argentato e sul retro i dati anagrafici di Sonia Di Lellio, l’amata moglie di Giampiero Mattioli scomparsa il 27 novembre 2019 all’età di 62 anni.

Giunti sul posto, gli agenti Francesco ed Alessio hanno immediatamente iniziato le verifiche, cercato riscontri, scoperto la storia denunciata presso la Tenenza dei Carabinieri di Guidonia e individuato il marito rintracciandolo al telefono.

Due chilometri di strada in auto insieme ai figli, col cuore in gola, poi l’incontro coi poliziotti Francesco ed Alessio, che hanno stilato il verbale di rinvenimento e contestuale riconsegna dell’urna a Giampiero Mattioli in buone condizioni.

“Due angeli in divisa – commenta commosso il pensionato di Setteville Nord – Io non so se è un miracolo di Natale, di sicuro avevo perso le speranze di ritrovare l’urna di mia moglie perché dal 26 ottobre ad oggi è trascorso troppo tempo.

Grazie a loro non sono più solo in casa: Sonia è di nuovo accanto a me”.