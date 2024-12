MENTANA – Tre etti di hashish e 20 mila euro in casa, preso 18enne incensurato

Appena maggiorenne, una fedina penale immacolata, con un tesoretto in casa.

Così i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione dei reati nel territorio di competenza, hanno arrestato, in flagranza di reato, un 18enne italiano incensurato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il blitz dei militari della Sezione Radiomobile diretti dal Capitano Carmine Rossi è scattato a Mentana, dove il 18enne è stato trovato in possesso di quasi 300 grammi di hashish suddivisi in più dosi, oltre a materiale da confezionamento e quasi 20mila euro in contanti, ritenuti provento dell’illecita attività.

L’arresto è stato convalidato dal GIP di Tivoli e al 18enne è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentarsi in caserma con obbligo di dimora.

L’attività di contrasto agli stupefacenti condotta dai militari del Comando Compagnia di Monterotondo continua incessante, con particolare attenzione al fenomeno della detenzione e produzione di sostanze stupefacenti.