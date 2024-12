TIVOLI – “Befana in Musica”, un viaggio tra note e storie alle Scuderie Estensi

Si terrà a domenica 5 gennaio 2025, alle ore 18:30, presso le Scuderie Estensi diTivoliil Concerto “Befana in Musica: Un viaggio tra note e storie”, una magia di musica per tutti, evento promosso e organizzato dall’Associazione Famiglie di Angeli, presieduta dalla dott.ssa Enza Tripaldi,

L’esecuzione del concerto è affidata a giovani musicisti di talento: al soprano Ilaria Vesevo, accompagnata al pianoforte dal maestro Olha Pereyma, al duo pianistico composto da Roman Barabakh e Gabriele Di Pirro, che eseguiranno musiche di Verdi, Bizet e Rossini, in una trascrizione per pianoforte a quattro mani curata da Roman Barabakh. Inoltre, la dott.ssa Ulyana Barabakh proporrà una guida all’ascolto dei brani musicali per offrire una maggiore consapevolezza interpretativa e suscitare un maggiore coinvolgimento emotivo a chi ascolta.

Riponiamo la nostra fiducia nei giovani poiché rappresentano una fonte di speranza e di cambiamento per un futuro migliore, in cui i valori di pace, solidarietà e rispetto reciproco possono prevalere. Essi sono portatori di nuove idee, energie e prospettive capaci di trasformare il mondo in un luogo più giusto e armonioso. È nostro compito sostenerli, guidarli e credere nel loro potenziale, affinché possano costruire un domani più giusto e di pace.

Il concerto è patrocinato del Comune di Tivoli

INGRESSO LIBERO

Non perdete l’opportunità di vivere una giornata speciale all’insegna della musica, della magia e della tradizione. Ti aspettiamo al Concerto della Befana 2025!

Associazione “Famiglie di Angeli” ODV www.famigliediangeli.org

enza.tripaldi@famigliediangeli.org tel: +39 3497498403

L’Associazione Famiglie di Angeli, attiva dal 2002, è formata da professionisti e volontari che operano nel sociale. La sua missione è promuovere iniziative per migliorare la sicurezza stradale, con l’obiettivo di prevenire incidenti e preservare la vita. L’associazione si rivolge in particolare ai giovani, svolgendo nelle scuole interventi informativi e formativi su legalità, prevenzione e stili di vita responsabili, per sensibilizzare i futuri conducenti sull’importanza di una guida sicura. L’associazione lavora per raggiungere gli obiettivi di sicurezza fissati dall’Unione Europea: azzerare le vittime della strada entro il 2050 e ridurre del 50% i feriti gravi. I professionisti dell’associazione offrono, inoltre, supporto psicologico e umano a chi affronta il dolore per la perdita del proprio caro.

L’Associazione promuove studi e ricerche, cura la pubblicazione di testi su temi sociali e organizza convegni, corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori del settore. Si impegna anche nella creazione di eventi culturali e di aggregazione sociale, come concerti e incontri aperti alla comunità.

Questo concerto rappresenta un’occasione per promuovere le finalità perseguite dall’Associazione e affermare il grande valore della Musica non soltanto come forma d’arte e momento culturale, ma anche come strumento di cura ed educativo.

L’associazione è iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), Repertorio num. 85063 e al Registro delle Associazioni del Comune di Tivoli. Ha stipulato una convenzione per tirocini di “Formazione e di Orientamento” con l’Università degli Studi Roma Tre e collabora con il Tribunale per i Minori di Roma.