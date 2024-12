MENTANA – “Viva la Befana”, al Corteo storico la nonnina realizzata da “La Sargiatella”

Lunedì mattina 6 gennaio 2025, giorno dell’Epifania, alle ore 10,00, in Via della Conciliazione a Roma partirà il tradizionale Corteo storico-religioso folcloristico “Viva la Befana – Per riaffermare e tramandare i valori dell’Epifania”.

Si tratta della 38esima edizione del tradizionale corteo per festeggiare i 40 anni della festività ritornata nel calendario civile.

La manifestazione, organizzata da “Europae Fami.Li.A.” attraverso un comitato di “serventi” volontari ed altre associazioni culturali e sportive, avrà come protagonista la Città umbra di Amelia.

In questo originale e coloratissimo corteo, unico nel suo genere, il Comune designato dal Comitato Organizzatore tra quelli che si sono candidati per esserne il protagonista, rappresenterà con i propri cittadini, storia, cultura, tradizioni, prodotti e risorse del proprio Territorio come il più bel dono delle famiglie per l’Epifania.

Pace, solidarietà e fratellanza tra i popoli sono da sempre i temi conduttori di questo grande evento di Roma Capitale, nel quale, per riaffermare l’universalità della ricorrenza religiosa, ogni anno si avvicendano popolazioni sempre diverse.

Al seguito dei Re Magi, centinaia di figuranti, gruppi di rievocazione storica, bande musicali, fanfare, sbandieratori, cavalli e fantasiose scenografie, realizzeranno un suggestivo scenario che coinvolgerà in un grande, gioioso, “simbolico abbraccio” le decine di migliaia di spettatori provenienti da tante località d’Italia e del mondo per partecipare all’Angelus ed assistere alla manifestazione, entrata a far parte di questa giornata festiva.

Parteciperà anche “la Befana”.

Non più la vecchia strega che intimoriva i bambini, ma una simpatica nonnina come ridisegnata nel logo dagli organizzatori fin dalla prima edizione e riprodotta alta tre metri dall’associazione culturale “La Sargiatella” di Mentana.

“Viva la Befana”, grazie alla collaborazione di molte associazioni di volontariato, è divenuta un contenitore culturale, aperto al contributo di tutti coloro che vogliono collaborare per riempirlo di preziosi ricordi di vita quotidiana che appartengono alla storia ed alle tradizioni delle nostre famiglie e che, in molti comuni italiani vengono conservati intatti per riproporli e tramandarli alle nuove generazioni.

Scolaresche guidate dai loro insegnanti, Istituzioni pubbliche e private, associazioni sportive, culturali, d’arma, artigiani, commercianti, professionisti, si impegnano per ideare e preparare scenografie che possano raccontare storia e tradizioni, nuove o vecchie di secoli.

LA MANIFESTAZIONE E’ COMPLETAMENTE GRATUITA.

Info: 3398604491 mail:segreteria@eurofamilia.it sito Web: www.vivalabefana.com

LE ORIGINI

Era l’anno 1985 quando, un gruppo di genitori e nonni, professionisti operanti nei vari settori: della scuola, della cultura, dello sport e del sociale, decisero di realizzare una manifestazione di grande visibilità per convincere il Governo a reinserire l’Epifania come giorno festivo nel calendario civile.

Fu annunciata ed organizzata per il 5 gennaio, domenica in cui era stata relegata la festività, una grande, articolata manifestazione con una passeggiata in bicicletta delle famiglie per le Vie della Capitale, con una serie di altre iniziative.

Purtroppo, gli eventi programmati e ampiamente reclamizzati, furono in parte annullati, ma lo scalpore che la protesta produsse, unitamente ad una martellante campagna promossa da un importante quotidiano, convinse definitivamente il Governo a reintrodurre, con un decreto del 28 dicembre 1985 il 6 gennaio come giorno festivo.

Nel 1986 fu organizzata un’altra “Viva la Befana”, più grande e articolata.

La perseveranza venne premiata e la manifestazione riuscì “alla grande”.

Il ritorno dell’Epifania, come giorno festivo e gli entusiastici consensi dell’opinione pubblica, delle famiglie, degli insegnanti e di tantissime associazioni furono tali che l’evento divenne permanente, proprio per riaffermare e tramandare alle nuove generazioni i valori di questa significativa festività cristiana.

Da allora,”Viva la Befana” è costruita e articolata con sempre più originali simbologie, per contemperare l’esigenza di esaltare i valori religiosi della Festività, senza dimenticare gli aspetti folcloristici legati alla tradizione della Befana, la quale, come nel logo della manifestazione, è stata ridisegnata con il volto rassicurante di una dolce vecchina dispensatrice di doni.