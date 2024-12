TIVOLI – Il Comune abbatte i pini secchi, strada chiusa per due giorni

L’amministrazione comunale di Tivoli prosegue le operazioni di abbattimento urgente degli alberi pericolosi.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 442 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata oggi, lunedì 30 dicembre, dal Comandante della Polizia Locale di Tivoli Antonio D’Emilio.

Con l’atto viene istituito il divieto di transito e sosta venerdì 3 e sabato 4 gennaio 2025 in Via Agostino Cappello, traversa della via Tiburtina adiacente al centro commerciale “Le Palme” di Tivoli Terme.

Il provvedimento prevede dalle ore 08 alle ore 17 dei giorni 3 e 4 gennaio 2025 (comunque fino al termine delle lavorazioni) il divieto di transito dall’intersezione con strada dei Laghi all’intersezione con via Nazionale Tiburtina compresa l’area parcheggio che costeggia il centro commerciale “Le Palme”.

L’ordinanza istituisce inoltre:

• DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA Per tutti i veicoli, eccetto mezzi a disposizione della ditta che eseguirà le lavorazioni e i mezzi di soccorso.

VIA ANDREA BACCI: (dal civico 3 all’intersezione con via Carlo Collodi);

• DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE Per tutti i veicoli, eccetto mezzi a disposizione della ditta che eseguirà le lavorazioni e i mezzi di soccorso.

VIA ANDREA BACCI n° 3: (all’intersezione con via Ada Negri );

• OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA IN DIREZIONE VIA TOMMASO NERI Per tutti i veicoli, eccetto mezzi a disposizione della ditta che eseguirà le lavorazioni e i mezzi di soccorso.

VIA ADA NEGRI: (all’intersezione con via A. Bacci);

• OBBLIGO DI PROSEGUIRE DIRITTO IN DIREZIONE VIA TOMMASO NERI Per tutti i veicoli, eccetto mezzi a disposizione della ditta che eseguirà le lavorazioni e i mezzi di soccorso.

VIA CARLO COLLODI: (dall’intersezione con via T. Neri e via A. Cappello);

• DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE Per tutti i veicoli, eccetto mezzi a disposizione della ditta che eseguirà le lavorazioni e i mezzi di soccorso.

VIA TOMMASO NERI: (all’intersezione con via C. Collodi);

• OBBLIGO DI PROSEGUIRE DIRITTO IN DIREZIONE STRADA DEI LAGHI Per tutti i veicoli, eccetto mezzi a disposizione della ditta che eseguirà le lavorazioni e i mezzi di soccorso.

Vale la pena evidenziare che l’agronoma incaricata dal Comune di Tivoli, la Dottoressa Forestale Diana Saccoccia, ha individuato circa 25 pini da abbattere tra Via Agostino Cappello e Via Nazionale Tiburtina in località Tivoli Terme (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

In particolare in via Agostino Cappello i pini considerati pericolosi sono 9, mentre il numero di quelli da tagliare con estrema urgenza sono sei.

Per questo lo scorso lunedì 23 dicembre il Comune di Tivoli con la determina numero 3657 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – ha affidato alla ditta “Eurogarden 2003 snc di Capriccioni Giulio & C.” di Guidonia Montecelio il servizio di abbattimento di 6 pini lungo Via Agostino Cappello nel parcheggio prospiciente il centro commerciale “Le Palme” per un importo complessivo pari a 5.856 euro.