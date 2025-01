In riferimento all’articolo SUBIACO - Rems, la Asl licenzia 8 operatori sanitari precari, dal Segretario territoriale Cisl Fp Dimitri Cecchinelli riceviamo e pubblichiamo:

“In merito alla vicenda relativa agli 8 lavoratori del Progetto Struttura per il Trattamento della Persona sottoposta a Libertà Vigilata RE. LI. VI., che vedeva gli stessi raggiunti da lettera di licenziamento a far data dal 31 dicembre 2024, la Cisl Fp vuole ringraziare il Dipartimento di Salute Mentale che ha seguito l’evoluzione della vicenda e la direzione Strategica che ha compreso i tecnicismi imposti dall’accordo tra Regione Lazio e le Organizzazione Sindacali del comparto sanità del 16 dicembre 2024 permettendo di condurre una operazione coordinata e sinergica che ha visto la revoca del licenziamento e l’inserimento degli 8 lavoratori in un percorso di stabilizzazione che prevede l’utilizzo di tutte le forme di legge vigenti dei lavoratori attualmente precari”.