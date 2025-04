Calcio. Serie D: Guidonia da sogno! Vince in Sardegna e conserva il primo posto

Il Guidonia Montecelio 1937 continua a scrivere la sua favola calcistica del Campionato di Serie D.

Nella trasferta sarda contro l’Ilvamaddalena 1932, i rossoblù dominano e vincono con un perentorio 3-0, salendo a quota 62 punti e conquistando il primo posto in solitaria grazie al pareggio del Gelbison per 3 a 3 sul terreno del Trastevere Calcio.

Una prestazione impeccabile per gli uomini di Mister Ginestra, che si impongono grazie alle reti del solito Bomber Calì, dell’idolo del pubblico Spinosa e di Rossi. Tre firme pesanti che valgono tre punti d’oro nella corsa verso la Serie C.

Partita da grande squadra: il Guidonia ha messo in campo determinazione, concentrazione e qualità, dimostrando di meritare la vetta. Una prova di forza che lancia un messaggio chiaro a tutte le rivali: la capolista è viva, affamata e pronta a lottare fino all’ultima giornata.

Anche lontano da casa, i tifosi guidoniani hanno fatto sentire la loro voce. Il sostegno del popolo rossoblù è stato fondamentale per spingere la squadra verso un successo che profuma di sogno promozione.

Grazie al pareggio del Gelbison per 3-3 contro il Trastevere, il Guidonia svetta in solitaria prima in classifica.

I ragazzi del Guidonia lo sapevano: questa era una gara chiave.

E non hanno sbagliato nulla.

Concentrazione, fame e cuore.

Ora non resta che continuare a crederci, spingere forte sull’acceleratore e inseguire un traguardo che, giornata dopo giornata, sembra sempre più vicino.

(Daniele Di Cerbo)