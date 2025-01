GUIDONIA – La Befana in sella alla Trike: in piazza è festa coi biker – VIDEO

E’ arrivata in sella ad una Trike Harley-Davidson, una moto a tre ruote scortata da decine di motociclisti.

Oggi pomeriggio a Guidonia la Befana è arrivata in sella ad una Harley Davidson scortata dai biker

Così oggi pomeriggio, lunedì 6 gennaio, la Befana ha fatto la sua apparizione in piazza Giacomo Matteotti, dove dal 6 dicembre 2024 è in corso la terza edizione del“Guidonia Christmas Village”, evento patrocinato dal Comune e organizzato dalla Pro Loco di Guidonia, Associazione di Promozione Sociale presieduta da Antonio Vitale.

A vestire i panni della vecchina, una socia del “Mpm Gens Urbs Aeterna”, il locale Gruppo biker presieduto da Massimo Morelli sempre presente nelle iniziative di solidarietà del territorio.

I chopper sono partiti da Largo Maurizio Simone, ossia il piazzale antistante l’aeroporto militare “Alfredo Barbieri”, e hanno raggiunto piazza Giacomo Matteotti, attirando l’attenzione di tutti col rombo dei motori: in testa al corteo la Trike con in sella la Befana.

Sorrisi e foto coi bambini, distribuendo dolciumi messi a disposizione dalla Pro Loco di Guidonia.

L’ultimo pomeriggio di festa nel villaggio di piazza Matteotti proseguirà tra la pista di pattinaggio sul ghiaccio, attrazioni per bimbi, degustazioni di prodotti natalizi e un mercatino con chalet in legno per la vendita di prodotti artigianali e natalizi.

Alle 18,30 il concerto della rock band “A-Live”.

Un pomeriggio di festa da incorniciare.