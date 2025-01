GUIDONIA – Frontale sulla via Maremmana, la vittima è Lorenzo Masulli

Si chiama Lorenzo Masulli, 25enne residente a Marcellina.

E’ la giovane vittima del tragico incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, domenica 5 gennaio, in via Maremmana inferiore, nel territorio di Guidonia Montecelio.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il ragazzo abitava in località Macchiamiccia insieme ai genitori.

L’ultimo tragico incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri, domenica 5 gennaio, in via Maremmana inferiore: il bilancio è di un morto e due feriti.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Tenenza di Guidonia, verso le 21,30 di ieri Lorenzo Masulli era al volante di una Fiat Panda e accanto a lui viaggiava Francesca G., una ragazza di 22 anni residente a Guidonia.

Per cause in corso di accertamento, all’altezza dell’ex Aquapiper, l’utilitaria si è scontrata frontalmente con una Alfa Romeo Mito condotta da Giulio R. M.. 25enne di Palombara Sabina.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Villa Adriana per estrarre dalle lamiere feriti e vittime.

Nell’impatto Lorenzo ha perso la vita, mentre la ragazza di 22 anni è stata trasportata in codice rosso al policlinico Umberto I di Roma. Il 25enne Giulio R. M. è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli, dove è ricoverato nel reparto di Chirurgia a Tivoli per un versamento ematico in addome.

Su disposizione della Procura di Tivoli, le auto sono state sequestrate.

La dinamica dell’incidente mortale è al vaglio dei carabinieri in attesa dell’esito degli accertamenti di rito effettuati sul 25enne ferito per verificare l’eventuale assunzione di alcol e droghe.