Una piccola donazione può fare la differenza.

E’ l’appello lanciato ai cittadini di Guidonia Montecelio dal Comitato per il Risanamento Ambientale (CRA), il gruppo ambientalista da sempre impegnato nelle battaglie legali a difesa del territorio e in particolare contro il Tmb, l’impianto di Trattamento meccanico-biologico di rifiuti nel parco dell’Inviolata, l’autorizzazione del quale è stata dichiarata nulla dal Tar del Lazio con la sentenza numero 367/2025 – CLICCA E LEGGI LA SENTENZA – pubblicata mercoledì 8 gennaio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’iniziativa promossa dal CRA è la Colazione partecipata, una mattinata di condivisione e di scambio informazioni e di partecipazione alla raccolta fondi a sostegno del CRA per proseguire la battaglia legale alla luce dell’ordinanza firmata lo scorso giovedì 16 gennaio dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in qualità di Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo che ha riaperto il Tmb per 45 giorni.

La Colazione partecipata si terrà sabato 25 gennaio dalle ore 10,30 alle ore 13 presso il cocktail bar “Ecofficina” di viale Roma 245/B a Guidonia Centro.

Chi vuole, può offrire un ciambellone, dei dolcetti, delle pizzette, una bibita da condividere oppure può passare solo per un caffè.

Obiettivo è far partecipare il maggior numero di persone possibile alla raccolta fondi a sostegno del CRA per ricorrere contro l’ordinanza del Sindaco Gualtieri e proseguire la lotta all’illegalità.

A tal proposito è attivo un iban per le offerte: PostePay n. 4023 6010 4739 7757.