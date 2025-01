TIVOLI – Duomo gremito per l’ultimo saluto a don Lorenzo

Sono stati celebrati stamattina, martedì 21 gennaio, presso la Cattedrale di San Lorenzo Martire i funerali di Don Lawrence Ejimofor, lo storico cappellano dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli, scomparso all’età di 63 anni venerdì 3 gennaio, dopo quasi due mesi di agonia in un letto d’ospedale del Policlinico Umberto I a causa di una malattia (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Un momento dei funerali celebrati stamane al Duomo dal Vescovo di Tivoli Mauro Parmeggiani

La funzione è stata celebrata dal Vescovo Mauro Parmeggiani e trasmessa in diretta sul sito della Diocesi di Tivoli e Palestrina (CLICCA E GUARDA IL VIDEO).

La salma sarà tumulata nella tomba di Monsignor Valeri nel cimitero di Tivoli.

Don Lawrence Ejimofor, cappellano dell’ospedale di Tivoli dal 2003 al 14 novembre 2024

Nato 63 anni fa a Owerri, in Nigeria, sesto di undici figli, poliglotta con due lauree, una in Filosofia ed una in Teologia, l’arrivo in Italia nel 1989, la consacrazione a sacerdote per la Diocesi di Tivoli il 9 dicembre 1995, anno in cui andò ad abitare presso il Villaggio don Bosco di don Benedetto Serafini.

