Si terrà sabato 25 Gennaio alle ore 11:00 presso il Museo della Città in via della Carità 1, a Tivoli, “Il Borgo medievale tra le sette meraviglie di Tivoli – Genius Loci e Prospettive di Rigenerazione Urbana”, la Conferenza dell’architetto Vincenzo De Gennaro.

L’architetto Vincenzo De Gennaro è il relatore della Conferenza che si terrà sabato a Tivoli

In occasione della Mostra “Tivoli Medievale”, che sarà prorogata per tutto il periodo Giubilare, la conferenza si propone un duplice obiettivo.

Innanzitutto intende stimolare la riscoperta del Borgo Medievale, la parte più antica del centro storico cittadino ancora vivo e carico di valori architettonici ed artistici, espressivi della cultura tiburtina dell’età di mezzo, rimasta spesso in ombra rispetto alla presenza delle due mete turistiche preferite, Villa Adriana e Villa d’Este, entrambe riconosciute dall’Unesco ed inserite negli elenchi del Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

Ma a Tivoli c’è molto altro.

Una veduta aerea del Borgo Medievale di Tivoli

Riscoprire il Borgo Medievale rappresenta soprattutto un’inedita occasione per avviare una larga riflessione collettiva, sia per riconoscere la Città pervenuta oggi, il prezioso coacervo di interazioni Uomo-Natura che hanno plasmato il tessuto urbano ed il territorio negli oltre tre mila anni di storia tiburtina, sia per stimolare la consapevolezza della sua identità urbana e paesaggistica, osannata dai tanti viaggiatori del Grand Tour.

Fondata secondo la leggenda quasi mezzo millennio prima di Roma, Tivoli deve la sua esistenza e fortuna al fiume Aniene, al Genius Loci che nei secoli ne ha caratterizzato il paesaggio.

A questa profonda interazione con il fiume si deve la sua straordinaria bellezza, costituita da quelle che si possono denominare “Le Sette Meraviglie di Tivoli”.

Un Patrimonio culturale e paesaggistico unico, la cui oculata gestione e valorizzazione potrebbe consentire alla Città di divenire un valido esempio italiano di Economia fondata su un attento Turismo Culturale, con l’obiettivo di ricreare un nuovo moderno Grand Tour.

Un appuntamento da non perdere.