TIVOLI – La “Alter Eco” vince il “Lorenzo Cagnoni Award” con il contenitore isotermico “Isotta”

Alter Eco, azienda di Tivoli leader nel settore del packaging ecosostenibile per il gelato artigianale, ha conquistato il prestigioso Lorenzo Cagnoni Award 2025, nella categoria Packaging Solutions & Machinery, grazie all’innovativo contenitore isotermico “Isotta” (brevetto depositato).

Lo annuncia in un comunicato stampa la stessa azienda con sede a Villa Adriana.

Il riconoscimento è stato assegnato nell’ambito del SIGEP, Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè che si è svolto di recente a Rimini, una manifestazione con oltre 1.200 espositori da più di 30 Paesi 200.000 visitatori.

“Isotta rappresenta una vera e propria rivoluzione nel packaging per l’asporto del gelato – si legge nel comunicato dell’azienda tiburtina – Realizzata con un ingegnoso connubio di cartoncino e polpa di cellulosa estratta da prodotto secondari agricoli scarti vegetali, Isotta è la prima vaschetta isotermica 100% compostabile.

Questa innovazione permette di abbandonare l’uso del polistirolo espanso (EPS), altamente inquinante, a favore di un prodotto sostenibile, progettato per tornare alla natura attraverso un ciclo virtuoso.



Il contenitore è leggero, pratico e dotato di una speciale struttura isotermica che protegge il gelato durante il trasporto. Inoltre, è completamente personalizzabile e progettato per essere impilabile, rispondendo così alle esigenze funzionali ed estetiche delle gelaterie artigianali”.

Il Lorenzo Cagnoni Award: il podio del Packaging Solutions & Machinery

• 1° Classificato: Alter Eco – Con il contenitore isotermico ecosostenibile “Isotta”, che rivoluziona il packaging per l’asporto del gelato artigianale.

• 2° Classificato: Alcas Spa – Per le innovative soluzioni di confezionamento dedicate al settore dolciario.

• 3° Classificato: Imballaggi Alimentari – Per gli imballaggi sostenibili pensati per la ristorazione.