GUIDONIA – Rami, la fuga finita contro la recinzione di un’azienda agricola

Si chiama Rami, ha 21 anni, nato in Italia da genitori tunisini. E’ il ragazzo che nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 21 gennaio, ha seminato il panico a Guidonia Montecelio al volante di un’Alfa Romeo inseguita per chilometri da numerose gazzelle dei carabinieri (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Fortunatamente nessuna vittima, ma soltanto tre feriti, di cui due militari dell’Arma e lo stesso 21enne.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, verso le 19 il ragazzo residente a Guidonia era al volante di un’Alfa Romeo sulla quale viaggiava anche una ragazza di 17 anni italiana, anche lei residente a Guidonia Centro.

Pare che la berlina sia stata notata nel Centro cittadino da una pattuglia dei carabinieri della stazione di Sant’Angelo Romano durante un servizio di controllo del territorio.

A quel punto, Rami non si sarebbe fermato all’alt fuggendo lungo via di Casal Bianco, la strada provinciale che collega Guidonia a Settecamini.

Un inseguimento durato vari chilometri, fino a Setteville Nord quando il ragazzo alla guida ha imboccato via Valle dell’Aniene rendendosi protagonista di una serie di manovre azzardate nel centro abitato per seminare le gazzelle dell’Arma sopraggiunte anche dalle stazioni di Tivoli Terme, Guidonia e Settecamini.

A destra, via Fonte Mazzarola dove è terminata la fuga del 21enne di origini tunisine

Giunta all’intersezione con via Marco Simone l’Alfa Romeo ha percorso metà rotatoria infilandosi in via Fonte Mazzarola, una strada privata chiusa da una sbarra nel territorio del Comune di Roma.

A quel punto la berlina si è fermata.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del IV Gruppo della Polizia di Roma Capitale, l’Alfa ha terminato la corsa contro un ostacolo fisso. Il 21enne è stato trasportato su un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Madre Giuseppina Vannini di Roma in codice giallo di partenza.

Sono in corso accertamenti sull’Alfa Romeo.