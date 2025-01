Venerdì 17 gennaio il Comune di Marcellina ha pubblicato il bando di selezione pubblica per esami volto alla copertura di 2 posti a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore” con profilo professionale di “Istruttore Tecnico”, da assegnare all’Area Assetto del Territorio, Lavori Pubblici, Urbanistica (CLICCA E SCARICA IL BANDO DI CONCORSO).

Possono partecipare candidati in possesso del Diploma di istruzione secondaria di 2° grado che consente l’accesso all’università.

I profili richiesti prevedono:

Conoscenze: buona conoscenza in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento al nuovo Codice degli Appalti D. Lgs. n. 36/2023, di Edilizia privata ed Urbanistica Nazionale e Regionale (DPR 380/2001 – L.R. 12/2005), di sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili (D.lgs. 81/2008 e norme collegate), ordinamento degli enti locali, pubblico impiego, prevenzione della corruzione, trasparenza, reati contro la pa, codice di comportamento dei dipendenti pubblici, disciplina in materia di trattamento dei dati personali, digitalizzazione della pa, conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, conoscenza della lingua inglese.

Capacità tecniche: Capacità di utilizzare applicativi per la redazione di atti amministrativi, prospetti contabili, elaborazioni di dati e/o informazioni.

Capacità comportamentali: Capacità di lavorare con gli altri. Capacità di risolvere problemi di media complessità in un ambito specializzato di lavoro. Capacità di valutare e interpretare nel merito i casi concreti, di interpretare e applicare le istruzioni di massima e di elaborare proposte di soluzione. Capacità di gestione di relazioni interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative d’appartenenza e di relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto e con l’utenza di natura diretta, anche complesse, e negoziale. Capacità assumere la responsabilità di procedimenti ai sensi della L. 241/1990.

REQUISITI SPECIFICI:

Il bando, indetto con la determina numero 250 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata il 31 dicembre dalla Responsabile del Servizio Ragioneria Elena Fiori, prevede il possesso del seguente titolo di studio:

– Diploma di Geometra o Perito Edile (previgente ordinamento), Diploma di istruzione tecnica indirizzo costruzioni, ambiente e territorio CAT (nuovo ordinamento) o titoli di studio assorbenti: Diploma di laurea vecchio ordinamento (DL), o Laurea di primo livello (L) o Laurea specialistica (LS) o Laurea magistrale (LM) ) o diploma universitario di durata triennale, istituito ai sensi della L. 341/1990, equiparato ad una delle lauree universitarie ex D.M. 509/99 o D.M. 270/2004, in architettura, ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria per l’ambiente e il territorio, o alle stesse equiparate o equipollenti ai sensi di legge. Il titolo di studio deve essere stato rilasciato da scuole o istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti.

– conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse.

I candidati in possesso del titolo di studio sopra citato o anche di eventuali titoli accademici rilasciati da un Paese dell’Unione Europea o da uno Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 oppure sia stata attivata la procedura di equivalenza.

Modalità di presentazione della domanda di partecipazione

Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale «inPA» – raggiungibile dalla rete internet all’indirizzo: «https://www.inpa.gov.it» – previa registrazione del candidato sullo stesso Portale.

La registrazione, la compilazione e l’invio on-line della domanda devono essere completati sul portale «inPA» entro e non le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul portale inPA.