MARCELLINA – “Lollo”, mamma Mara e papà Ciro ringraziano tutti per la solidarietà

“Vogliamo ringraziare tutte le persone che in questi giorni ci sono state vicine e quelle che in ogni modo ci hanno dimostrato vicinanza.

Grazie davvero a tutti”.

Lorenzo Masulli di Marcellina

Mara Benedetti e Ciro Masulli sono la mamma e il papà di Lorenzo Masulli, per tutti “Lollo”, il 25enne di Marcellina deceduto nel tragico incidente stradale avvenuto nella serata di domenica 5 gennaio in via Maremmana inferiore, a Guidonia (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

“Le famiglie Masulli e Benedetti sono grate a tutti – dicono i genitori del giovane – Ringraziamo la popolazione di Marcellina e di Guidonia Montecelio per la solidarietà, l’affetto e la partecipazione.

Un grazie particolare agli amici e alla “S.S. Pro Marcellina” per l’omaggio dedicato a nostro figlio”.

La t-shirt realizzata dagli amici e la maglia dedicata dalla Pro Marcellina

Mercoledì 5 febbraio alle ore 17 – a un mese esatto dalla tragedia – Lorenzo verrà ricordato in una messa in suffragio nella chiesa di Cristo Re, a Marcellina, la stessa dove sabato 11 gennaio sono stati celebrati i funerali.