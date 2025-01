GUIDONIA – Concorso di idee per realizzare un logo dedicato ai 90 anni di Fondazione della Città

L’Amministrazione comunale di Guidonia Montecelio ha programmato per il 2025, nell’ambito della ricorrenza dei 90 anni dalla fondazione della città, avvenuta simbolicamente con la posa della prima pietra il 27 aprile 1935, una serie di iniziative volte a ricordare l’importante avvenimento.

Il Giorno della Fondazione della Città di Guidonia Montecelio

In tale contesto, è stato promosso un “Concorso di idee” con l’obiettivo di raccogliere idee e proposte mirate alla creazione di un logo da utilizzare nelle celebrazioni della suddetta ricorrenza e che dovrà rappresentare, in modo creativo e originale, i valori e l’identità dell’evento.

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti e non è previsto alcun riconoscimento in denaro né altro tipo di premio per i partecipanti.

I partecipanti dovranno inviare le proposte, in formato digitale (jpeg, png) entro il 5 febbraio 2025 all’indirizzo email: cerimoniale@comune.guidoniamontecelio.rm.it

Il logo dovrà essere originale e inedito, rispettare i diritti di terzi e risultare facilmente riconoscibile e riproducibile in varie dimensioni e su diversi supporti. Potrà essere accompagnato da una breve descrizione che ne illustri il significato e l’ispirazione.

Le proposte saranno valutate in base a criteri di originalità, creatività, coerenza con il tema e qualità grafica.

Qualora tra le proposte pervenute ne venga selezionata una, la stessa sarà utilizzata per rappresentare graficamente il 90° Anno di Fondazione della Città di Guidonia in tutte le comunicazioni ufficiali dell’Ente.

“E’ fondamentale ricordare le proprie origini, come città, per mantenere viva la memoria storica e culturale della nostra comunità – evidenzia il Sindaco di Mauro Lombardo -. Il legame con il passato ci permette di comprendere meglio chi siamo e da dove veniamo, rafforzando il senso di appartenenza e identità, affrontando le sfide del presente con maggiore consapevolezza e determinazione”.

LINK:

https://tinyurl.com/4p8uz6pp