GUIDONIA – Incontri con i letterati, Eraldo Affinati al Centro commerciale “Tiburtino”

Con il 2025 si inaugura a Guidonia un nuovo appuntamento culturale di alto livello. È dedicato alla letteratura italiana contemporanea. Il titolo: “GUIDONIA INCONTRA I LETTERATI”. Il format, ideato da Eusebio Ciccotti, docente universitario (PHD in “Scienze letterarie”, ex preside del polo Majorana-Pisano, firma di “formiche.net”), in collaborazione con il Centro Commerciale “Tiburtino”, diretto dalla dottoressa Irene Bellome e la libreria COOP, diretta da Flavia Di Pietro, ospiterà scrittori, poeti e saggisti che presenteranno le loro opere al pubblico.

Si inizia il 1° febbraio, al Tiburtino, ore 18.00, con Eraldo Affinati, noto scrittore, con Le città del mondo (2023) Feltrinelli.

Lo scrittore romano, nato e cresciuto all’Esquilino, è stato a lungo docente di Lettere presso l’ex ITCG “Pisano” di Guidonia Montecelio, negli anni Novanta.

«Mi farebbe molto piacere rivedere i ragazzi di quel tempo, oggi sono adulti e magari genitori».

Affinati ha fondato la “Scuola Penny Wirton”, a Roma, quindici anni fa, insieme a sua moglie Anna Luce Lenzi, dove si insegna gratuitamente la lingua italiana, con il metodo one to one, agli adolescenti immigrati.

La scuola, caso unico in Italia, ora ha raggiunto sessanta sedi in tutta la Penisola. I libri di Affinati, autore conosciuto all’estero, sono tradotti in inglese, francese, tedesco e spagnolo.