MENTANA – Salvarono dal fuoco vite umane e case: encomio solenne per gli agenti eroi

Le fiamme divamparono dalle campagne e arrivarono a lambire le abitazioni del centro storico. Fu un pomeriggio di paura per gli abitanti di Mentana quello del 18 giugno 2024, a causa di un incendio di notevoli dimensioni, che arrecò diversi danni.

Le fiamme si svilupparono dai terreni incolti situati a ridosso del centro abitato avvolgendo numerose case e il bilancio sarebbe potuta essere molto più drammatico per molte persone e per le rispettive proprietà se non fossero intervenuti tre agenti della Polizia Locale di Mentana.

Per questo lunedì mattina 20 gennaio, in occasione della Festa di San Sebastiano Patrono della Polizia Locale Italiana, il Sindaco di Mentana Marco Benedetti ha ricevuto a Palazzo Borghese i tre vigili urbani eroi per conferire l’encomio solenne proposto dal Comandante del Corpo, il Maggiore Valerio Sepiesti.

Gli agenti encomiati sono il Vice Commissario aggiunto Danilo Piergotti, il Vice Soprintendente Goffredo Cherubini e l’Assistente Andrea Bonifaci.

“Per aver agito – si legge nelle motivazioni dell’encomio solenne per i tre agenti – in occasione dell’incendio che in data 18-06-2024 è divampato nelle adiacenze del Centro storico di Mentana fino a lambirne e abitazioni, con spirito di sacrificio e con spregio del pericolo, a tutela della pubblica incolumità e della salvaguardia della proprietà privata, riuscendo, grazie alla tempestività ed efficacia del proprio intervento, nell’opera di preservare da pregiudizi irreversibili numerose vite umane e abitazioni private, provvedendo all’evacuazione di tutte le persone a rischio dalle proprie abitazioni, anche di quelle appartenenti alle categorie fragili, nonché alla lotta all’incendio, avvenuta con mezzi di fortuna, provvedendo allo spegnimento del tetto di una abitazione e all’impedimento dell’ulteriore propagazione dello stesso, fino all’arrivo dei soccorsi”.

Nella serata di lunedì 20 gennaio tutti gli agenti del Corpo hanno partecipato alla festa organizzata ad Olevano Romano dall’Associazione Polizia Locale Comandi del Lazio nell’ambito della quale ai tre vigili eroi è stata consegnata una targa commemorativa.

Il sindaco Marco Benedetti ha trasmesso il Decreto di encomio solenne alla Regione Lazio proponendo il conferimento della Croce per meriti speciali per Danilo Piergotti, Goffredo Cherubini e Andrea Bonifaci.