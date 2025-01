PALOMBARA SABINA – Da Casa della Salute a Casa della Comunità: via ai lavori da 769 mila euro

Dalla Direzione Generale della ASL ROMA 5 di Tivoli riceviamo e pubblichiamo:

“A questa ASL sono pervenute alcune richieste di informazioni sull’impatto che la temporanea disattivazione di un’area della Casa della Salute di Palombara Sabina, resasi necessaria per consentire importanti ed improcrastinabili interventi di ristrutturazione e riqualificazione, abbia determinato sull’offerta di servizi sanitari ai cittadini.

A tal proposito la ASL intende rassicurare l’utenza, avendo posto in essere già nell’immediatezza dell’evento (settembre 2024) tutte le possibili azioni volte a garantire la regolare prosecuzione di tutte le linee di attività già in essere e l’implementazione degli ulteriori assetti previsti dal DM 77/2022 per le Case della Comunità.

Le chiusure hanno riguardato la REMS, prevista peraltro solo in modo temporaneo a Palombara, e un’Unità di degenza infermieristica (UDI) per pazienti a bassa intensità assistenziale, che verrà riaperta sempre nello stesso sito, dopo la realizzazione di specifici lavori in un altro corpo di fabbrica.

In questi mesi si è proceduto ad una riorganizzazione degli spazi e delle attività e attualmente all’interno della struttura sanitaria risultano presenti:

– un servizio di endoscopia digestiva attivo dal lunedì al venerdì che offre prestazioni aperte al ReCUP regionale ed effettua prestazioni di follow-up nell’ambito dello screening per il carcinoma del colon-retto;

– un servizio di diabetologia attivo dal lunedì al venerdì;

– un servizio di audiologia pediatrico e per adulti attivo per tre giorni a settimana, individuato anche quale centro regionale per lo screening audiologico neonatale di 2° livello;

– un ambulatorio di chirurgia generale attivo dal lunedì al venerdì;

– un servizio di vaccinazioni pediatriche attivo dal lunedì al venerdì;

– un consultorio con servizio di ginecologia attivo dal lunedì al venerdì;

– un centro prelievi attivo dal lunedì al sabato;

– un servizio di radiologia, con presenza bi-settimanale dello specialista, per esecuzione di ecografie e refertazione di RX e MOC;

– ambulatori settimanali di neurologia, oculistica, ortopedia, otorinolaringoiatria, pneumologia, cardiologia (anche con esecuzione di ecocardiografia);

– servizio di farmacia territoriale.

Inoltre, nella struttura è attivo dal lunedì al sabato lo sportello CUP per il servizio di prenotazione/regolarizzazione delle prestazioni e per attività amministrative distrettuali (es. scelta/revoca medico).

Sono inoltre presenti la postazione 118 e della continuità assistenziale.

Molto importante è la presenza dell’AmbuFest, ambulatorio di cure primarie, gestito dai medici di Medicina generale e dagli infermieri del distretto, aperto il sabato e la domenica.

Di particolare rilievo, il Punto Territoriale delle Cure Primarie che garantisce il Servizio Ambulatoriale di Medicina Generale, rivolto ad utenti iscritti SSR e SSN per la gestione dei codici bianchi e dei pazienti cronici, in rete con gli specialisti della struttura stessa e con gli altri attori della rete territoriale aziendale.

Tale assetto, che ha registrato circa 2.200 accessi nel corso del 2024, grazie alla presenza di 10 MMG, garantisce anche la temporanea assistenza di utenti che per le diverse motivazioni si ritrovano privi dell’assegnazione di un MMG.

Per quanto riguarda gli ulteriori assetti aziendali attivati nell’ambito del PNRR e del DM 77/2022, il territorio riferibile alla Casa della Salute di Palombara Sabina è pienamente coinvolto in una serie di attività, per le quali è stato anche previsto un potenziamento nel corso del 2024, che proseguirà nel 2025, con particolare riguardo:

– all’ambulatorio infermieristico, attivo presso la struttura dal lunedì al venerdì, che ha effettuato oltre 1.800 prestazioni nel corso dell’ultimo anno;

– al servizio IFeC (infermieri di famiglia e di comunità) a Guidonia-Palombara che ha effettuato circa 500 prese in carico di pazienti cronici nel corso del 2024;

– all’ambulatorio mobile itinerante per l’erogazione in prossimità di prestazioni storicamente carenti sul territorio (angiologia, dermatologia, pneumologia), che nel corso dell’anno 2024 ha erogato complessivamente a livello aziendale oltre 10.000 prestazioni ed ha effettuato circa 20 tappe nel corso dell’ultimo anno nel territorio hinterland di Palombara Sabina;

– al truck per l’erogazione in prossimità di prestazioni nell’ambito dei programmi di screening oncologico;

– ai sistemi di valutazione multidimensionale e presa in carico di Assistenza Domiciliare Integrata.

Relativamente ai processi di presa in carico e transitional care ospedale-territorio e territorio-territorio, l’attività della COT distrettuale prevista per Palombara è attualmente garantita dalla COT aziendale e dalla COT di Guidonia, e sono state lavorate per l’anno 2024, per utenti del territorio in questione, circa 500 pratiche.

Analogamente, anche tutte le attività di competenza del PUA, anche in integrazione con gli enti locali per la valutazione dei bisogni socio-sanitari, sono attualmente garantite dal livello distrettuale di Guidonia.

Attraverso i lavori finanziati proprio dal PNRR è prevista la trasformazione dell’attuale Casa della Salute in una Casa della Comunità.

Il finanziamento concesso è pari ad €. 769.000,00; il progetto esecutivo dell’intervento previsto nella palazzina, denominata “Corpo vecchio”, è stato approvato ed il 4 febbraio 2025 vi sarà la consegna dei lavori alla ditta appaltatrice.

Si fa presente che la Regione Lazio con DGR n. 1026 del 28.11.2024 ha assegnato alla ASL Roma 5 anche un finanziamento pari ad €. 300.000,00 per ristrutturare il tetto ed i solai di detta palazzina che ospiterà i lavori di riqualificazione del PNRR (casa della Comunità), ma successivamente nel 2025, con ulteriori finanziamenti, potranno essere progressivamente riutilizzati tutti e tre i piani di detta palazzina”.