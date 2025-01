Secondo gli esperti di astrologia, corrisponde al numero angelico.

E’ il “266”, un numero che ieri, lunedì 27 gennaio, un abitante di Colleverde di Guidonia ha ritrovato attaccato sopra al numero civico del suo villino scritto su un pezzo di carta simile a quella utilizzata per le raccomandate con ricevuta di ritorno.

Il post pubblicato sul Gruppo Facebook “se sei di colleverde di guidonia”

Un caso talmente insolito che l’uomo ha deciso di condividere in forma anonima con un appello pubblico su “se sei di colleverde di guidonia”, Gruppo Facebook con 4208 membri, chiedendo opinioni e suggerimenti utili a fugare lo spettro dei furti in appartamento, un fenomeno sempre diffuso nel quartiere lungo la via Nomentana.

Il proprietario di casa, infatti, racconta di aver scandagliato le immagini del sistema di videosorveglianza della sua abitazione e di aver scoperto che verso le 21,30 di domenica 26 gennaio uno sconosciuto ha lasciato il biglietto col numero “266”.

Secondo gli esperti di astrologia, il “266” è un numero angelico

Stando ai siti di astrologia, il cosiddetto “angelo numero 266” ha un significato positivo in tutti gli aspetti della vita.

Il “2” si riferisce alla sensibilità e alla gentilezza, all’abilità e alla stabilità, alle relazioni e alle partnership, alla fede e allo scopo dell’anima.

Il numero “6” risuona con l’amore per la casa e la famiglia, il servizio agli altri, l’altruismo, la responsabilità e l’affidabilità.

Il numero “6” si riferisce anche alla grazia e alla gratitudine, al superamento degli ostacoli, alla soluzione dei problemi e alla ricerca di soluzioni.

Insomma, il numero “266” indica la fenomenale capacità di superare gli ostacoli nella vita e di ispirare fiducia negli altri (CLICCA E GUARDA IL VIDEO).

Significato che al proprietario di casa interessano il giusto, anche perché non è comunque piacevole per nessuno ricevere messaggi cifrati alla porta di casa.

“Il mio dubbio – scrive nell’appello pubblicato sul Gruppo Facebook “se sei di colleverde di guidonia” – è che sia una sorta di “segnale” per valutare la presenza o meno in casa delle persone, in quanto era impossibile da non-vedere… per cui molto facile da rimuovere… in un punto, direi, proprio in bella vista…”.

“Qualcuno ha notato qualcosa del genere presso il proprio ingresso?? – chiede ai membri del Gruppo – Proprio in questi giorni ho sentito che a vena d’oro e non solo si sono verificati alcuni tentativi (in certi casi andati a buon fine) di effrazione…

State in guardia…

Naturalmente sto gia provvedendo nelle prossime ore a presentare tutto il materiale, dove si ritrae anche il soggetto, presso la caserma Carabinieri di zona… a scopo preventivo”.