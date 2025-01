MONTEROTONDO – Riqualificazione dello Scalo, via libera ai lavori da 6 milioni di euro

Spazi per gli animali, giochi per bambini, skate park, panchine e aree pic-nic, tanto verde a disposizione.

A Monterotondo Scalo arrivano il Parco urbano ferroviario e il Parco archeologico.

Martedì 28 gennaio con la delibera numero 9 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – la giunta guidata dal sindaco Riccardo Varone ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento pari a 5 milioni 912.621 euro finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell’ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PINQuA) finalizzato alla riduzione del disagio abitativo nelle periferie.

Il progetto esecutivo è stato consegnato il 6 dicembre 2024 dalla “Fenix Consorzio Stabile Scarl”, azienda con sede a Bologna amministrata dalla 73enne imprenditrice di Palestrina Italia Salvatori che il 3 gennaio 2024 insieme alla “Impresit Lavori Spa” di Palestrina si era aggiudicata l’appalto integrato per la progettazione esecutiva ed i lavori con un ribasso percentuale del 33% per un importo complessivo di 3 milioni 196.994,20 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Della progettazione vera e propria si è occupata la “Alcotec S.p.A.” di Roma rappresentata dal 64enne Ingegnere Stefano Di Giacomo insieme ad un gruppo di lavoro composto anche dal 51enne Agronomo Simone Amantia Scuderi e dalla 35enne Dottoressa Giulia Maritato, rappresentante della società di ingegneria “Maia Engineering & Consulting Srls” di Roma.

L’importo di aggiudicazione è tuttavia lievitato del 6,0685% in più fino a 4 milioni 888.214,15 perché nel corso della redazione della progettazione esecutiva è emersa la necessità di adottare soluzioni progettuali in variante rispetto a quanto previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica riconducibili ad aspetti imprevedibili.

In particolare le varianti sono derivate da sopraggiunte norme o prescrizioni dettate da Enti competenti in sede di Conferenza di Servizi

Il progetto del Parco urbano ferroviario e il Parco archeologico si inserisce nel più ampio progetto di riqualificazione dello Scalo col restyling della stazione ferroviaria.

Gli interventi da oltre 3 milioni di euro prevedono lavori in sei aree nella zona compresa tra via Guevara, via Monte Circeo e Via dell’Artigianato, dove verrà realizzata una grande piazza urbana per eventi con rampe e gradoni fino alla Torre Civica, sede del Museo Storico, di Polizia Locale, Anagrafe e altri servizi comunali.