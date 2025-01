Disperso nei boschi, 21enne ritrovato con la caviglia slogata

Ore di apprensione per la scomparsa di un ragazzo di 21 anni di Velletri ritrovato al termine di una lunga ricerca grazie alla geolocalizzazione del proprio cellulare.

Il momento del ritrovamento

Secondo una nota del Comando provinciale dei vigili del fuoco l’allarme è scattato verso le 18,30 di ieri, giovedì 30 gennaio, quando il giovane uscito da casa e diretto verso Monte Artemisio non aveva dato più sue notizie.

Così la sala operativa ha inviato la squadra dei vigili del fuoco di Velletri con il nucleo Speleo Alpino Fluviale (SAF) ed il nucleo Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (Sapr) specializzato nell’utilizzo dei droni.

Le operazioni di ricerca nei boschi sono state condotte in stretta collaborazione con i Carabinieri e la Protezione Civile di Lariano.

Verso le 21 il giovane è stato ritrovato in prossimità della croce installata sopra le rovine del Castello d’Ariano, nel Comune di Lariano, grazie alla geolocalizzazione del proprio cellulare: pare che il 21enne fosse in buono stato di salute ma con la probabile slogatura di una caviglia.

Per questo, non potendo camminare, il ragazzo è stato trasportato per circa 700 metri in spalla ed è stato consegnato al personale medico del 118 per tutte le cure del caso.