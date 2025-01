MENTANA – Strade dissestate, caos e smog: scatta la Ztl nel Centro abitato

L’obiettivo dichiarato è la tutela della sicurezza stradale, la protezione dell’ambiente e il miglioramento della qualità della vita. D’altronde il traffico pesante nel centro abitato di Mentana ha compromesso la pavimentazione stradale, causando inquinamento atmosferico e acustico, senza contare le difficoltà per la circolazione dei veicoli e la sicurezza dei pedoni.

Per questo scatta la Zona a Traffico Limitato nel cuore della città garibaldina.

Lo stabilisce la delibera numero 6 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA– approvata giovedì 16 gennaio dalla giunta comunale guidata dal sindaco Marco Benedetti.

Col provvedimento l’amministrazione prende atto che il centro abitato di Mentana è giornalmente attraversato lungo la direttrice S.P. 22/a – Via Giovanni Amendola – via III novembre – via Nomentana, da una gran quantità di veicoli diretti a Fonte Nuova e Roma.

Molti di questi sono veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, il cui transito impatta negativamente sulla normale vivibilità urbana.

Secondo il progetto della giunta, l’istituzione di una ZTL per i mezzi con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e per gli autobus rappresenta una misura necessaria per ridurre il degrado infrastrutturale delle strade comunali, mitigare l’inquinamento atmosferico e acustico, ma soprattutto garantire maggiore sicurezza per i pedoni e i ciclisti.

La ZTL sarà divisa in due Aree a carattere permanente con una durata tutti i giorni dalle ore 00:00 alle ore 24:00.

• AREA 1, ricomprendente le seguenti strade: Via G. Amendola, Via Monte Pizzuto, Via Villalba, Via delle Vigne Nuove, via Aleardo Aleardi, via Immanuel Kant, via Emilio Praga, via Edmondo De Amicis, Via Monterotondo, via San Giorgio, Via Daniele Manin, Via Reatina (nel tratto compreso tra via G. Spontini e via G. Amendola), Via San Lorenzo, via Alfredo Casella, via Giovanni Pierluigi da Palestrina, via Etruria, via Antonio Moscatelli, via Roma (nel tratto compreso tra via della Rocca e via Antonio Moscatelli), Largo Lolli, vietando l’accesso e la circolazione ai mezzi con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, ovvero quelli classificati di categoria M3, N2, N3 all’articolo 47 del D. Lgs. 285/1992, ad eccezione di quelli espressamente autorizzati;

• AREA 2, ricomprendente le seguenti strade: via III novembre, via della Fontana, Piazza Giuseppe Garibaldi, via Milazzo, vietando l’accesso e la circolazione ai mezzi con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, ovvero quelli classificati di categoria M2, M3, N1, N2, N3 all’articolo 47 del D. Lgs. 285/1992, ad eccezione di quelli espressamente autorizzati.

Gli accessi alle Zone a traffico limitato saranno i seguenti:

• ZTL – AREA 1:

◦ Varco n. 1: S.P. 22/a, altezza intersezione Via Caduti di Nassiriya;

◦ Varco n. 2: Via Reatina, altezza Via G. Spontini;

◦ Varco n. 3: Via Moscatelli, altezza intersezione via Sant’Antonio;

◦ Varco n. 4: Via Via Moscatelli, altezza intersezione con via Antonio Raffaelli;

◦ Varco n. 6: Via Roma, altezza intersezione via della Rocca;

◦ Varco n. 7 Via Monte Pizzuto, altezza intersezione via Vallelunga;

• ZTL – AREA 2:

◦ Varco n. 5: via III novembre, altezza intersezione Largo Lolli;

◦ Varco n. 8: via Milazzo, altezza intersezione via Fontapresso.

Sarà necessario adottare una regolamentazione che consenta deroghe per particolari categorie di veicoli, quali quelli adibiti a servizi pubblici essenziali, come ad esempio mezzi di soccorso, di raccolta rifiuti e trasporto pubblico.