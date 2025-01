TIVOLI – Bilancio, i comunisti chiedono chiarezza sul riscatto delle quote delle Terme

Da Elio Di Benedetto, neo Segretario del Circolo di Rifondazione Comunista Tivoli, riceviamo e pubblichiamo:

“Nel Consiglio Comunale di lunedì 27 gennaio, il Sindaco Marco Innocenzi e la sua maggioranza hanno approvato il bilancio di previsione per il triennio 2025-2027, accompagnati dall’entusiasmo della coalizione. Tuttavia, noi di Rifondazione Comunista riteniamo sia doveroso esprimere un monito: non c’è molto da festeggiare.

La questione cruciale che aleggia su questo bilancio è il silenzio assordante riguardo al riscatto delle quote delle Terme di Acque Albule. La decisione deliberata di non affrontare questa problematica rappresenta un grave errore strategico per l’amministrazione comunale. Come possiamo prospettare un percorso di risanamento e stabilità economica senza prima risolvere la questione legata alla sentenza che obbliga il Comune a riscattare le partecipazioni alle terme?

Questa è una questione prioritaria che ha impatti diretti sui contribuenti tiburtini e affonda le sue radici nel lontano 2010, quando lo stesso Comune venne accusato di non aver rispettato i patti parasociali. È ora inaccettabile che si continui a ignorare una realtà così pesante, mentre i cittadini continuano a pagare per scelte politiche inefficienti.

Ribadiamo con forza che le Terme devono tornare ad essere un bene pubblico gestito nell’interesse collettivo e non nelle logiche del profitto privato.

È tempo che l’amministrazione si assuma la responsabilità per ripristinare la trasparenza nella gestione delle nostre risorse e far sì che queste possano nuovamente diventare una fonte di sviluppo economico per Tivoli.

Chiediamo un incontro aperto con la cittadinanza per discutere le misure concrete da prendere riguardo al riscatto delle quote delle Terme di Acque Albule.

I cittadini meritano chiarezza e informazione su quali siano i reali intenti dell’amministrazione comunale riguardo a questo tema cruciale”.