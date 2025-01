FIANO ROMANO – “La Verità non teme il Confronto”: l’ex sindaco incontra i cittadini

“La Verità non teme il Confronto”.

E’ lo slogan lanciato da Davide Santonastaso, l’ex sindaco di Fiano Romano sfiduciato il 12 dicembre 2024 dopo le dimissioni rassegnate davanti al notaio da parte di 9 consiglieri comunali che hanno decretato il commissariamento da parte del Prefetto di Roma Lamberto Giannini con la contestuale nomina del Vice Prefetto Michele Censi Buffarini quale Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione dell’Ente.(CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

In un comunicato stampa alla redazione di Tiburno.Tv Santonastaso annuncia che domani, sabato 1 febbraio 2025 alle ore 17:00, incontrerà la cittadinanza per un confronto diretto e trasparente nella sala delle conferenze del Castello Orsini.

L’ex primo cittadino fianese annuncia che con questa assemblea pubblica intende offrire alla cittadinanza risposte dirette.

“Il commissariamento ha segnato un passaggio doloroso e critico per la nostra città – dichiara l’ex sindaco Santonastaso – Dopo l’accaduto ho chiesto un confronto ai componenti della maggioranza dimissionaria ma non ho avuto nessuna risposta.

È arrivato il momento di chiarire ogni dubbio, ascoltare le preoccupazioni dei cittadini e lavorare insieme per il futuro di Fiano Romano.

Questo evento non è un comizio politico, ma un dialogo onesto e diretto. Per me, la politica deve sempre partire dall’ascolto”.

Durante l’incontro l’ex sindaco fornirà il proprio punto di vista sui fatti che hanno portato alla sua rimozione e risponderà a tutte le domande che i cittadini vorranno porre, in un clima di dialogo aperto e democratico.

L’incontro non sarà – si legge sempre nel comunicato stampa – solo un momento per ripercorrere quanto accaduto, ma anche per guardare avanti. Sarà uno spazio di confronto, durante il quale i cittadini potranno proporre idee, condividere preoccupazioni e avanzare proposte per il rilancio della città. L’evento rappresenta un’occasione unica per comprendere meglio le dinamiche che hanno portato al commissariamento del Comune e per avviare un dialogo che metta al centro la trasparenza e la partecipazione.