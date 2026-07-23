GUIDONIA – “Al Campus padiglioni bollenti e pochi infermieri”: la Cisl diffida l’ex Ihg

Da Dimitri Cecchinelli, Yuri Storti e Jessica Antonelli della Segreteria Territoriale CISL FP Roma Capitale Rieti riceviamo e pubblichiamo:

Dimitri Cecchinelli della Segreteria Territoriale CISL FP Roma Capitale Rieti

“La Segreteria Territoriale della CISL FP Roma Capitale Rieti ha inviato un formale atto di ammonimento e diffida alla direzione della struttura sanitaria Italian Hospital Group (Korian) di Guidonia, evidenziando criticità strutturali e organizzative che stanno mettendo a dura prova sia i lavoratori sia la qualità dell’assistenza ai pazienti.

Le criticità ambientali e microclimatiche

Uno scorcio della ex Italian Hospital Group, oggi Campus Guidonia del gruppo Korian

Al centro della contestazione vi è l’inadeguatezza delle condizioni igrotermiche all’interno di diversi settori della struttura. Le rilevazioni effettuate nei padiglioni Bc4 (Girasoli), DCCG (Ortensie) e A (Tulipani) hanno evidenziato temperature ben oltre i limiti consentiti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08).

Una situazione che sta compromettendo il benessere del personale in servizio e la dignità della permanenza dei pazienti ricoverati.

Carenza d’organico e gestione dei turni

A questa problematica si aggiunge una forte sofferenza sul fronte del personale sanitarie, in particolare nell’area infermieristica del padiglione Bc4. La mancata sostituzione delle unità uscite per dimissioni, pensionamenti, trasferimenti o assenze prolungate ha ridotto l’organico a livelli ritenuti insostenibili.

La CISL FP segnala inoltre una gestione dei turni priva di programmazione ciclica ed equa, caratterizzata da imprecisioni tecniche e da un ricorso sistematico al lavoro straordinario, fattori che alimentano lo stress psicofisico degli operatori.

La richiesta di intervento

L’organizzazione sindacale chiede il ripristino immediato dei parametri microclimatici a norma e l’adeguamento urgente della pianta organica mediante il reintegro del personale cessato.

Nel testo diffidato alla direzione aziendale si specifica chiaramente che, in assenza di risposte tempestive e di azioni concrete, verranno attivate tutte le procedure e le tutele previste presso gli organi e le sedi esterne competenti”.