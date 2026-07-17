GUIDONIA – Francesco Gatto si diploma con lode

Cosa pensi della nuova modalità d’esame?

<<Ne sono davvero entusiasta: ho apprezzato molto il fatto di potermi concentrare su quattro discipline, per avere una preparazione più specifica ed esaustiva che non ha comunque escluso, nel corso dell’esame, un approccio interdisciplinare. Infatti la vera “maturità”, secondo me, si giocava sulla capacità di padroneggiare e collegare i vari contenuti>>.

Per ottenere risultati simili, quante ore dedichi allo studio?

<<Non c’è una quantità precisa di tempo dedicato allo studio, naturalmente dipende dall’impegno richiesto. Tuttavia, generalmente trascorro circa tra le quattro e le cinque ore, ma durante il periodo di ripasso per l’esame, tali ore sono aumentate>>.

Come riesci a conciliare studio e vita sociale?

<<Non ho mai avuto problemi nel farlo: nonostante i grandi sforzi richiesti dallo studio non ho mai rinunciato a coltivare relazioni con i miei amici, uscendo e divertendomi con loro.

Cerco semplicemente di bilanciare i due aspetti, perché ritengo che ciò sia fondamentale per realizzarmi appieno come persona, e la stima che i miei amici nutrono verso di me non ha prezzo>>.

Sceglieresti di nuovo il tuo Liceo?

<<Sì, senza dubbio: sebbene abbia richiesto uno sforzo incessante, solo il liceo classico mi ha permesso di coltivare il mio fortissimo interesse per le discipline umanistiche, dalla letteratura all’arte e alla filosofia.

Fondamentale è stata la scelta dell’indirizzo A.U.R.E.US., che prevede l’insegnamento della storia dell’arte fin dal primo anno (con la compresenza di un docente madrelingua inglese) anziché dal terzo e che mi ha permesso di vivere numerosissime esperienze – solo per citarne alcune, diversi viaggi di istruzione e uscite didattiche per tutti e cinque gli anni, il torneo “Dire e Contraddire” in collaborazione con l’ordine degli avvocati di Tivoli e le simulazioni del Parlamento Europeo in lingua inglese presso Ventotene e Bruxelles, che sono state fondamentali per la scelta del mio futuro percorso di studi – e di sviluppare appieno la capacità di imparare a imparare e varie competenze digitali e multilinguistiche, grazie a cui ho potuto svolgere l’esame IELTS di inglese con il conseguimento del livello C1.

Ho partecipato anche a due importanti certamina nel 2025 e 2026.

Il primo è stato il Certamen dantesco “Li dolci detti vostri” in cui ho vinto il primo premio nella sezione saggio, svoltosi presso il Liceo Classico “Dante” di Roma, propostomi dalla mia docente di Lingua e letteratura italiana e che ha rappresentato il primo vero riconoscimento della mia passione per Dante Alighieri, che mi accompagna fin da quando ero piccolo.

Quest’anno ho invece partecipato al 45esimo Certamen Ciceronianum Arpinas, svoltosi ad Arpino e consistente nella traduzione e nel commento di un passo delle Tusculanae Disputationes di Cicerone: anche in quel caso ho conseguito un importantissimo riconoscimento, ossia il decimo premio, un traguardo straordinario se si considera la partecipazione di 270 studenti provenienti da 12 nazioni europee>>.