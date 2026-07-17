GUIDONIA – Città più bella, inaugurata la “Casa dell’Acqua” davanti alla stazione chiusa

Questa mattina, venerdì 17 luglio, è stata inaugurata la “Casa dell’Acqua” in piazza Francesco Baracca, a Guidonia, davanti alla oramai ex stazione.
Presenti alla cerimonia, tra gli altri: l’assessore ai Lavori Pubblici, Mario Proietti; il Presidente del Consiglio, Erick D’Alisa; la consigliera Lucrezia Cataldo; Francesco Barbaro, Responsabile rapporti con il territorio di Acea Ato 2.
La nuova “Casa dell’Acqua” va ad aggiungersi alle altre già presenti nei quartieri di Colleverde e Villanova.
Secondo un comunicato stampa dell’amministrazione comunale, l’erogatore fornisce gratuitamente acqua liscia e frizzante, garantita da controlli periodici eseguiti da Acea e dalle Asl competenti, assicurando standard qualitativi elevati e continuità del servizio.
La portata degli impianti, 180 litri l’ora, consente di riempire una bottiglia da un litro in soli 20 secondi, rendendo l’utilizzo rapido e funzionale. La struttura è inoltre dotata di prese per la ricarica di smartphone e tablet, trasformandosi in un punto di utilità quotidiana, pensato per chi vive la città.