GUIDONIA – Città più bella, inaugurata la “Casa dell’Acqua” davanti alla stazione chiusa

Questa mattina, venerdì 17 luglio, è stata inaugurata la “Casa dell’Acqua” in piazza Francesco Baracca, a Guidonia, davanti alla oramai ex stazione.

La nuova “Casa dell’Acqua” va ad aggiungersi alle altre già presenti nei quartieri di Colleverde e Villanova.

Secondo un comunicato stampa dell’amministrazione comunale, l’erogatore fornisce gratuitamente acqua liscia e frizzante, garantita da controlli periodici eseguiti da Acea e dalle Asl competenti, assicurando standard qualitativi elevati e continuità del servizio.