A Fiano Romano sta per diventare realtà l’area attrezzata di sosta temporanea per turisti tra via del Progresso e Via del Lavoro nella zona industriale (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Lo stabilisce la determina numero 194 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata oggi, venerdì 17 luglio, dal dirigente del Settore Tecnico Giancarlo Curcio.

Col provvedimento il Comune prende atto delle risultanze dei verbali delle operazioni di gara relative alla procedura negoziata senza bando da aggiudicarsi con il criterio dell’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa per l’affidamento in concessione della gestione dell’area sosta camper: la Commissione ha infatti ammesso con riserva l’unica ditta partecipante tra le 10 invitate alla selezione (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Si “tratta della “Pomili Demolizioni Speciali srl” di Monterotondo, da oltre 40 anni autodemolitore, officina meccanica e vendita di ricambi originali usati con sede in via Salaria, punto di riferimento nazionale nei settori Automotive e Ambiente, in particolare nella gestione del fine vita dei veicoli, delle demolizioni industriali e delle bonifiche dei beni e dei siti contaminati.

Il Piano Economico Finanziario (PEF) del bando di gara, che attesta la sostenibilità economica della gestione, prevedeva che il concessionario assuma interamente il rischio operativo, recuperando i costi di gestione esclusivamente tramite le tariffe applicate all’utenza e la fruizione dei servizi annessi, a fronte della corresponsione di un canone annuo concessorio a favore del Comune di Fiano Romano pari a 10 mila euro a base d’asta.

La “Pomili Demolizioni Speciali srl” ha invece proposto un rialzo sul canone a base d’asta del 21,60%, pari a un canone di 12.160 euro.

Il Comune di Fiano Romano ha inviato alla ditta richiesta di integrazione documentale a titolo di Soccorso Istruttorio finalizzata a chiarire con maggiore dettaglio il possesso dei requisiti di idoneità professionale e a specificare i servizi analoghi svolti nell’ultimo triennio.

La “Pomili Demolizioni Speciali srl” dovrà inoltre produrre idonea garanzia provvisoria entro il termine perentorio ed improrogabile del 24 luglio 2026, il mancato, incompleto o tardivo adempimento comporterà l’esclusione definitiva dalla gara.



Vale la pena ricordare che il 24 marzo scorso il Comune di Fiano Romano aveva approvato l’Avviso Pubblico – CLICCA E LEGGI L’AVVISO – per affidare in concessione la gestione dell’Area Sosta Camper comunale per la durata di 10 anni per un valore complessivo stimato della concessione pari a un milione 655.200 euro IVA esclusa.

Dalla Relazione – CLICCA E LEGGI LA RELAZIONE – approvata dalla giunta guidata dal sindaco Davide Santonastaso emerge che il servizio aggiudicato in concessione per dieci anni consiste nella gestione funzionale ed economica dell’area camper da 70 piazzole attrezzate, in particolare nella gestione degli accessi, delle prenotazioni e riscossione delle tariffe di sosta, nella manutenzione ordinaria dell’area, pulizia dei servizi igienici e cura del verde, oltre che nella gestione dei sistemi di carico/scarico acque e fornitura elettrica e nella sorveglianza dell’area e assistenza all’utenza turistica.

Il progetto dell’area camper in zona industriale era stato approvato il 27 dicembre del 2024 dall’allora Commissario prefettizio Michele Censi Buffarini per un importo complessivo di 500 mila euro.

Il Comune di Fiano Romano ha ottenuto da parte del Ministero del Turismo un contributo pari a 400 mila euro, gli altri 100 mila euro saranno a carico del Bilancio comunale.

L’area sosta camper è stata progettata per garantire elevati standard di accoglienza turistica e digitalizzazione. I soggetti interessati dovranno tenere conto delle seguenti caratteristiche progettuali:

• Capacità: 70 piazzole attrezzate.

• Dotazioni tecniche: Colonnine per l’erogazione di energia elettrica e acqua potabile, sistema automatizzato di carico/scarico reflui (camper service), illuminazione a LED, e sistema di videosorveglianza.

• Digitalizzazione: L’area è predisposta per sistemi di accesso automatizzato e gestione tramite App/web, in linea con i requisiti del bando nazionale.

• Ubicazione: Posizione strategica in prossimità della zona industriale/Prato della Corte, con facile accesso dall’autostrada A1 e collegamento ai percorsi naturalistici locali.