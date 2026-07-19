TIVOLI – Semafori “intelligenti”, il sindaco: “Necessari per la sicurezza dei cittadini”

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Lettera aperta di Marco Innocenzi ai cittadini: "Valutiamo i risultati dell'algoritmo ascoltando i vostri feedback"

In riferimento all’articolo TIVOLI – Accesi i semafori “intelligenti”: ingorghi e caos in Centro, dal sindaco di Tivoli Marco Innocenzi riceviamo e pubblichiamo:

“Cari concittadini,
nella tarda mattinata di venerdì 17 luglio, è entrato ufficialmente in funzione il nuovo impianto semaforico presso l’incrocio stradale di Largo San Giovanni.

Si tratta di un intervento tecnologico fondamentale per la nostra viabilità.

Il nuovo sistema, dotato di intelligenza artificiale, è supportato da un sofisticato circuito di telecamere. In questo preciso momento, e per una durata presuntiva di circa dieci giorni, l’impianto è impegnato nella raccolta continua e costante dei dati relativi ai flussi di traffico.

Questa fase di monitoraggio permetterà al sistema di elaborare e aggiornarsi autonomamente in tempo reale, così da regolarizzare e ottimizzare i tempi di percorrenza e di attesa, adattandosi alle reali esigenze della zona.

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Ci tengo a puntualizzare che l’obiettivo prioritario di questo investimento è garantire la massima sicurezza nell’attraversamento dell’incrocio.

Largo San Giovanni rappresenta uno snodo nevralgico e cruciale della nostra città, frequentato quotidianamente da un numero elevatissimo di pedoni e automobilisti per la sua immediata adiacenza a punti strategici quali:
– L’Ospedale cittadino
– Il Centro Storico
– Il Parcheggio Impastato
–  La Stazione ferroviaria

Come Amministrazione ci scusiamo anticipatamente per gli eventuali e temporanei disagi legati ai tempi di attraversamento dell’incrocio in questi primi giorni.

Abbiamo voluto far partire questa fase di sperimentazione appositamente in questo periodo dell’anno, sfruttando una fisiologica riduzione del traffico urbano proprio per minimizzare l’impatto sui cittadini.

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Al termine di questa prima fase di test, verificheremo sul campo, insieme agli uffici preposti alla viabilità e alla sicurezza stradale, i risultati ottenuti dall’algoritmo, valutando con attenzione ogni eventuale soluzione migliorativa da intraprendere per il bene della comunità, anche ascoltando e leggendo i vostri feedback.

Ringrazio tutta la cittadinanza per la collaborazione”.

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