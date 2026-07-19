ROMA EST – Lotta alla droga, arrestati sei spacciatori

Prosegue senza sosta l’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti portata avanti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma, dipartimento criminalità diffusa e grave.

Nel fine settimana, un massiccio dispositivo di controllo, soprattutto nei luoghi della movida, ha consentito di arrestare 12 persone, sequestrare un importante quantitativo di stupefacenti, tra cui hashish, cocaina e marijuana, oltre a denaro contante ritenute provento delle attività illecite.

L’operazione, svolte seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

QUARTIERE SAN BASILIO

In via Pievebovigliana, i Carabinieri della Stazione Roma San Basilio hanno arrestato un 35enne e la madre 62enne, entrambi con precedenti.

L’uomo è stato fermato sotto casa con 2 grammi di cocaina; la perquisizione nell’appartamento ha permesso di ritrovare, nascosti tra gli effetti personali della madre, altri 3 grammi di cocaina e 2 grammi di hashish.

Entrambi sono stati posti ai domiciliari.

QUARTIERE TALENTI

In via delle Isole Curzolane, i Carabinieri della Stazione Roma Città Giardino hanno arrestato una donna di 57 anni trovata in possesso, a bordo della propria vettura, di 7 involucri di cocaina, un involucro di hashish e 360 euro in contanti.

Sempre in via delle Isole Curzolane, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Monte Sacro hanno intimato l’alt a un 58enne a bordo di un’autovettura.

L’uomo è stato trovato con 5,4 grammi di cocaina e 35 euro in contanti. Durante il controllo, il soggetto ha improvvisamente ingoiato altri involucri di droga; prontamente soccorso dal 118, è stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale “Sandro Pertini” (non in pericolo di vita), dove rimane piantonato in stato di arresto.

QUARTIERE TOR BELLA MONACA

In via dell’Archeologia, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un cittadino marocchino di 27 anni, senza fissa dimora, sorpreso in strada con 41 involucri di cocaina e 290 euro.

QUARTIERE CENTOCELLE

I Carabinieri della Stazione di Roma Centocelle hanno arrestato un 22enne fermato a bordo di un’autovettura in piazza delle Conifere con 11 grammi di cocaina e 220 euro.

La perquisizione presso la sua abitazione ha consentito di sequestrare altri 214 grammi di hashish, suddivisi in due panetti e ulteriori 4.535 euro in contanti.

QUARTIERE AFRICANO

I Carabinieri della Stazione Roma Viale Libia, supportati dai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli, hanno arrestato un romano di 42 anni, con precedenti, e una donna di 37 anni, incensurata. L’uomo è stato notato in via Dancalia mentre tentava di allontanarsi a piedi alla vista dei militari; subito bloccato, è stato trovato in possesso di una dose di marijuana. La successiva perquisizione domiciliare, estesa all’abitazione della coppia, ha svelato un vero e proprio deposito di droga: sequestrati 2,572 kg di hashish, 2 kg di marijuana e 493 grammi di cocaina. L’uomo è stato associato al carcere di Regina Coeli, mentre la donna è stata condotta a Rebibbia.

ROMA NORD: CONTROLLI ALL’OLGIATA

All’altezza dell’ingresso nord del centro residenziale Olgiata, in via Formellese, i Carabinieri della Stazione Le Rughe hanno arrestato un romano di 44 anni. A seguito di una perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 6 dosi di cocaina e della somma di 335 euro in contanti, ritenuta provento dello spaccio.

QUARTIERE PARIOLI

In viale Bruno Buozzi, i Carabinieri della Stazione Roma Parioli hanno arrestato un 35enne sorpreso a bordo di un motorino, trovato in possesso di 39 involucri di cocaina per un peso complessivo di 32g.

In via Prenestina, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, in due distinti interventi, hanno arrestato un 27enne trovato con 8,4 g di cocaina a bordo di un’utilitaria e, all’incrocio con via Ronconi, un cittadino marocchino di 30 anni alla guida di un’auto a noleggio, trovato in possesso di 19 dosi di cocaina e 500 euro in contanti.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.