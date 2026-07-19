MARCELLINA – “Passeggiate per la sicurezza”, iniziativa anti degrado di Fratelli d’Italia

Sono definite “Passeggiate per la sicurezza” e secondo i promotori avrebbero l’obiettivo di essere una presenza attiva sul territorio, ascoltare i cittadini, raccogliere segnalazioni e trasmetterle agli enti competenti affinché possano essere affrontate nelle sedi opportune.

E’ in sintesi la nuova iniziativa dedicata alla sicurezza e al decoro urbano firmata dal Circolo di Fratelli d’Italia di Marcellina, Comune che dal 10 luglio è ufficialmente commissariato fino alle nuove elezioni previste nella primavera del 2027.

Secondo un comunicato stampa di FdI, si tratta di incontri serali aperti ai cittadini il cui obiettivo dichiarato non è sostituirsi alle Forze dell’Ordine.

La prima “passeggiata” è prevista per lunedì 27 luglio alle ore 22.00: il luogo del ritrovo sarà comunicato nei prossimi giorni.

L’iniziativa sarà coordinata da Adriano Tuccinardi, coordinatore del Circolo di Fratelli d’Italia Marcellina, e da Enza Pucci, responsabile dello Sportello Ascolto per i Cittadini.

Stando sempre al comunicato stampa di FdI, “Passeggiate per la sicurezza” nasce dalle numerose segnalazioni raccolte negli ultimi mesi da residenti di diverse zone del paese, che hanno evidenziato situazioni di degrado, episodi di disturbo della quiete pubblica, aree poco illuminate e criticità che, soprattutto nelle ore serali, alimentano un diffuso senso di insicurezza.

«Crediamo che una comunità viva anche attraverso la presenza dei suoi cittadini. Vogliamo ascoltare chi vive quotidianamente le zone centrali come quelle più periferiche del paese, verificare insieme le criticità e contribuire, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, a mantenere alta l’attenzione sui temi della sicurezza e del decoro urbano», spiegano sempre nel comunicato stampa dal Circolo di Fratelli d’Italia.

Chi desidera partecipare può contattare direttamente Enza Pucci o Adriano Tuccinardi, oppure recarsi presso la sede del Circolo durante l’apertura dello Sportello Ascolto per i Cittadini, che si tiene ogni mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

FdI annuncia che le passeggiate saranno organizzate con cadenza periodica e interesseranno, di volta in volta, le diverse zone del territorio comunale.