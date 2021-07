Ore 21 Italia/Spagna: i controlli sulla movida capitolina

Regole e divertimento

Italia- Spagna ore 21, si gioca a Londra ma l’allerta è massima a Roma. Piazze e spazi all’aperto verranno presi d’assalto e la città non vuole presentarsi impreparata.

Per evitare assembramenti e disordini, sono previsti il contingentamento di Campo de’ Fiori, piazza Trilussa e Fontana di Trevi e controlli rigidi in tutte le zone della movida capitolina.

Occhi puntati sui maxi schermi allestiti dal centro alla periferia per permettere ai tifosi di sostenere gli azzurri di Mancini. Saranno 2500 i supporter (italiani e spagnoli) ammessi nel Football Village di piazza del Popolo per assistere alla semifinale. Sarà possibile prenotarsi fino a tre ore prima della partita e comunque presentarsi con anticipo per poter essere sottoposti alle verifiche richieste ai check point: vaccino effettuato, o tampone negativo entro 48 ore oppure guarigione certificata dal Covid entro gli ultimi sei mesi.

Le forze dell’ordine vigileranno anche su pub e ristoranti dove sarà possibile assistere al match in tv.

Ancora da definire, invece, l’accessibilità nella zona a traffico limitato: le autorità di pubblica sicurezza infatti , vorrebbero mantenere chiusi i varchi per tutta la giornata odierna in modo da limitare gli accessi in centro a Trastevere e San Lorenzo.