Cresce l’attesa per la Finale, chi sono stati i migliori e i peggiori?

In attesa della finalissima di Wembley è già tempo di bilanci in casa Azzurri. Tifosi e opinionisti hanno esaltato il lavoro di Mister Mancini, ma chi sono stati i migliori e i peggiori durante questo Europeo? Il bomber della Lazio Ciro Immobile ha segnato due gol nel girone, ma poi ha deluso nella fase a eliminazione diretta. Sponda Roma lo sfortunato Spinazzola sembrava uno dei più in forma. Il centrocampo delle meraviglie – Verratti, Barella e Jorginho – ha dimostrato di tenere ai massimi livelli, ma con la Spagna ha sofferto. Donnarumma ha fatto passare in secondo piano le accuse di “mercenario” dei tifosi milanisti. Chiellini e Bonucci, nonostante l’età, hanno marcato al meglio gli attaccanti più forti d’Europa. Secondo voi chi sono stati i migliori e i peggiori finora?

