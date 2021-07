TOR LUPARA – Polemiche per i lavori di riqualificazione di piazza Zeri

Polemiche dopo i lavori di riqualificazione di piazza Federico Zeri a Tor Lupara. nei giorni scorsi il consigliere comunale di opposizione Gian Maria Spurio ha effettuato un sopralluogo.

“A cosa servono queste grate in metallo messe sopra le colonne? Non fanno ombra e non proteggono dalla pioggia – attacca il consigliere comunale di Forza Italia – La piazza è stata deturpata e il declino di Fonte Nuova con questa amministrazione continua”.