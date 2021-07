Mozione contro i centauri che invadono la Valle dell’Aniene

Firmata una petizione, sarà allertati anche Prefetto, Astral e Regione Lazio

Moto che sfrecciano sulla Tiburtina, sulla Licinese, fino alla Sublacense, ogni week end per apprezzare i meravigliosi borghi della valle dell’Aniene. Un disturbo per la quiete pubblica secondo il gruppo consiliare di maggioranza del Comune di Roccagiovine che ha presentato una mozione contro i centauri della domenica. A firmare l’atto indirizzato al sindaco Marco Bernardi, i consiglieri Piero Moltoni, Michela Facioni, Marco Sartori e Guglielmo Facioni. ”A volte il rumore delle moto, probabilmente in alcuni casi modificate, si avverte anche a un chilometro”, spiega Moltoni, consigliere delegato alla viabilità per Roccagiovine e consigliere dell’Unione della Valle Ustica, ”Ma il problema che creano i centauri non è solo legato alla quiete pubblica, ma anche alla sicurezza, creando pericolo tra gli automobilisti, e alla circolazione, per ogni incidente a volte le strade restano bloccate per ore”.

I consiglieri hanno deciso di coinvolgere nell’iniziativa anche altri politici della Valle Ustica e dell’intera Valle dell’Aniene. ”Al più presto informeremo anche l’Astral, il Prefetto e la Regione Lazio. Chiediamo più sicurezza, più controlli, più rotonde per abbattere le corse a duecento chilometri orari”, spiega Moltoni, in qualità di portavoce.