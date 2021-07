Festa italiana a Bruxelles

Rinascimento azzurro

La scena, Palazzo Justus Lipsius a Bruxelles, cuore della Ue. Il tema, riunione dell’Eurogruppo. Protagonisti, ministri finanziari dell’Unione. Ospite d’onore, Janet Yellen, segretaria americana del Tesoro.

Insomma un incontro ufficiale come tutti quelli che lo hanno preceduto: tanta burocrazia, numeri, statistiche e, soprattutto, molta compostezza. Ma la giornata è speciale, è il day after di Italia- Inghilterra, è il giorno degli Azzurri sul tetto d’Europa.

Il rigore e l’aplombe di un’aula ovattata si sono polverizzati letteralmente quando ha preso la parola (o meglio, cercava di prenderla) il titolare italiano dell’Economia, Daniele Franco. I partecipanti scattano in piedi e parte l’applauso, durato più di un minuto. Addio protocollo, c’è aria di festa anche qui. Congratulazioni agli italiani ma anche un pizzico di rivincita nei confronti di una Gran Bretagna che ha deciso di dire addio alle istituzioni europee.

Tutti in piedi ad omaggiare il nostro Paese che, come ha scritto il New York Times, sta entrando in un nuovo “rinascimento”.

Il giornale americano fa il paragone con la crisi pandemica vissuta negli ultimi diciotto mesi e la riconquista di un ruolo di prestigio con l’insediamento del governo Draghi, “il cui elevato status internazionale ha contribuito a trasformare l’Italia da piccolo attore sulla scena europea a forza trainante”.