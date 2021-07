Mourinho porta la Roma al Tivoli

Parte del ritiro estivo della AS Roma si svolgerà in Portogallo, come richiesto dal nuovo mister Mourinho, e più precisamente a Carvoeiro, 65 chilometri da Faro. La sede scelta dalla società di Trigoria è un lussuoso, e blindatissimo, resort a 5 stelle, il Tivoli Carvoeiro Algarve.

La notizia è stata riportata da diversi siti specializzati sulla Roma.

Il ritiro costerà alla società circa 400 mila euro, spostamenti esclusi, e garantirà alla squadra la possibilità di contare su enormi sale meeting, Spa, ristorante, due piscine e una terrazza che affaccia sull’oceano.

I destini di Tivoli, seppur solo di nome, e della Roma tornano ad incrociarsi dopo l’amichevole disputata all’Olindo Galli alla vigilia della stagione 2004-2005 e terminata per 1 a 5 in favore dei giallorossi con le reti di D’Agostino, Montella al 45′, Delvecchio al 65′, Greco all’82’, Delvecchio all’87’ e per gli amarantoblu di Sperandini al 61′.