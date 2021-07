Positivi al Villaggio Olimpico

Manca meno di una settimana dall’inaugurazione ufficiale della trentaduesima Olimpiade estiva e il primo caso registrato si rileva all’interno dello stesso villaggio di Tokyo. I contagiati registrati già arrivano a quindici e si ritengono di persone in qualche modo legate all’organizzazione dell’evento. Eppure, assicurano, i test anti Covid sono costanti e quotidiani. La popolazione locale si era già espressa in termini fortemente contrari alla disputa delle competizioni.

Il dato saliente per i cittadini di Tokyo è che si tratta del dato più alto dal primo luglio ma è anche vero che da questa data in poi ha preso via il test così scrupoloso. A Tokyo città evidenzia 1.410 casi. Era dal 25 gennaio che non si registrava un dato di questo tipo.