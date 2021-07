Cinquantadue anni fa. 20 luglio del 1969, Neil Armstrong e Buzz Aldrin fecero l’impresa.

L’umanità tocca il suolo della Luna. In due ore e mezza raccolsero 21,5 kg di materiale lunare che riportarono a Terra. Il terzo membro della missione, Michael Collins.rimase in orbita lunare mentre gli altri due erano in superficie.

