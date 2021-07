Tivoli, chiuso il centro anziani di via del Governo

Si dimette il direttivo, Virginia Maggi per 3 anni ha chiesto i lavori: “Presi in giro”

Il suo mandato era scaduto otto mesi fa, ma avrebbe potuto continuare a gestire il Circolo fino a nuove elezioni. E invece lo scorso 30 giugno Virginia Maggi, 70 anni, presidente del Centro Anziani di Tivoli Centro, ha rassegnato le sue dimissioni insieme agli ultimi 4 membri di un Direttivo flagellato da decessi. Così i locali di piazza del Governo, a pochi passi dal Municipio, sono destinati a restare chiusi per sempre, almeno fino a quando l’amministrazione Proietti non si deciderà a stanziare fondi per un intervento di ristrutturazione sullo storico immobile di proprietà comunale. All’interno infiltrazioni e impianto elettrico ko.

L’articolo completo

Oggi martedì 20 luglio

in edicola cartacea e digitale